ENGvsSA आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया

Two teenage girls aged 14 and 15 years were raped in Noida : उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में 14 और 15 वर्षीय 2 किशोरियों के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दूसरी घटना का एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।