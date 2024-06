T20I WC में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 पार गया भारत, रोहित की कप्तानी पारी

IND vs AUS Usman Khawaja on David Warner last T20 World Cup : ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा चाहते है कि सलामी बल्लेबाजी में उनके जोड़ीदार डेविड वार्नर टी20 विश्व कप खिताब के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहे।