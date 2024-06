Krishnaval which is the symbol of Lord Krishna: हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति संन्यास या धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसे प्याज नहीं खाना चाहिए। प्याज को तामसिक भोजन में शामिल किया गया है। हिन्दू धर्म में व्रतधारी को प्याज और लहसुन खाने का मना किया जाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन शरीर में उत्तेजना बढ़ाते हैं। यह कामेच्छा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, लेकिन इसका भगवान श्रीकृष्‍ण से क्या है संबंध?