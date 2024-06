फारुकी ने लाइव इंटरव्यू में राशिद खान को बोला You Shut Up, कॉलेज के दिनों की दिलाई याद

: अफ़ग़ानिस्तान टीम और उसके खिलाड़ी अब दिन पे दिन एक अलग रूप ले रहे हैं, ऐसा रूप जिससे दूसरी टीम को घबराने की जरुरत है, Group C में Papua New Guinea को हराकर Super 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। PNG के खिलाफ खेले गए मैच में फजलहक फारूकी (Fazalhaq Farooqi) का प्रदर्शन शानदार रहा, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए, उन्हें इस जानदार प्रदर्शन के लिए Man of The Match का खिताब भी मिला।



फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन (Post Match Presentation) में इयान बिशप (Ian Bishop) से बात कर रहे थे, तभी उनके कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) उनका ध्यान भटकाने के लिए कैमरे के पास खड़े हो गए। फ़ारूक़ी ने बड़े ही नटखट तरीके से से रशीद को डांटा कहा You Shut Up और बात करना जारी रखा। यह एक ऐसा ही लम्हा था जब कॉलेज में Presentation के वक्त एक दोस्त अपने दोस्त को हसाने के लिए अजीब अजीब हरकरतेँ करता है। ICC ने इसका वीडियो डाला और उसके बाद इस वीडियो को वायरल होने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा।

इस पर बिशप ने भी रियेक्ट किया उन्होंने हस्ते हुए बिशप ने पूछा, "मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह मेरे लिए नहीं था?" (Just to be clear that wasn’t for me?)