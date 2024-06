Ravindra Jadeja Retirement : रोहित और विराट के बाद सर जडेजा ने भी लिया संन्यास, 15 साल में किए कई कारनामे

After the dispute the sarpanch opened fire : मध्य प्रदेश के दतिया जिले में विवाद को लेकर एक सरपंच ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में मृतक की भतीजी भी घायल हो गई। पुलिस ने सरपंच और 12 अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।