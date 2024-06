AUS vs ENG : इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के सामने गेंदबाजी में करना होगा सुधार, जानें Fantasy Team से लेकर मैच की हर डिटेल T20 World Cup 2024 : 8 जून को आमने सामने होंगे चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड

AUS vs ENG

Australia vs England Match Preview, Head To Head, Fantasy Team : गत चैम्पियन इंग्लैंड को चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार, 8 जून को टी20 विश्व कप ग्रुप बी (Group B) के मैच में अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। : गत चैम्पियन इंग्लैंड को चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार, 8 जून को टी20 विश्व कप ग्रुप बी (Group B) के मैच में अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा।

इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था लेकिन स्कॉटलैंड ने दस ओवर में बिना किसी नुकसान के 90 रन बना लिए थे। इससे इंग्लैंड की गेंदबाजी की कमजोरी उजागर हुई।

स्कॉटलैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे और माइकल जोंस ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को आसानी से खेला। ऐसे में डेविड वॉर्नर (David Warner) और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) जैसे खतरनाक आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उन पर आसानी से दबाव बना सकते हैं।

एक बार फिर जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) पर फोकस होगा जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ दो ओवर में 12 रन दिए।

गेंदबाजों के अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जोस बटलर (Jos Buttler) ने आईपीएल 2024 (IPL) में अच्छा प्रदर्शन किया है। आस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने पैट कमिंस (Pat Cummins) के बगैर भी ओमान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को फाइनल तक ले जाने वाले कमिंस की जगह नाथन एलिस को उतारा गया था लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कमिंस को लाया जा सकता है।

आस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में एकमात्र कमजोर कड़ी ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) का खराब फॉर्म है। Oman के खिलाफ वह पहली गेंद पर आउट हो गए थे। आस्ट्रेलिया को इस मैच में उनके फॉर्म में लौटने की उम्मीद होगी। (भाषा)

T20I में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

(Australia vs England Head to Head Record in T20I)

T20I में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 23 बार आमने सामने हुए हैं जिसमे से 11 मैच इंग्लैंड ने जीतें हैं और 10 मैच ऑस्ट्रेलिया ने, 2 मैचों के कोई रिजल्ट नहीं रहे।





T20 World Cup में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

(Australia vs England Head to Head Record in T20 World Cup)

टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 4 बार टकराएं हैं जिसमे एक जीत ऑस्ट्रेलिया की रही, 2 इंग्लैंड की और 1 मैच बिना कोई नतीजे के गया।

AUS vs ENG Dream 11 Fantasy Team

Wicketkeeper: Phil Salt, Jos Buttler (C)

Batters: David Warner (VC), Mitchell Marsh, Will Jacks

All-rounders: Marcus Stoinis, Liam Livingstone, Moeen Ali

Bowlers: Josh Hazlewood, Mitchell Starc, Chris Jordan

टीमें :

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जाम्पा। रिजर्व: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, मैट शॉर्ट।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, रीस टॉपले, मार्क वुड।

मैच का समय : रात 10 . 30 से।