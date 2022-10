T20 World Cup में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रनों से दी मात

In an uphill battle, Lorcan Tucker single-handedly put up a fight #AUSvIRE | #T20WorldCup

ऑस्ट्रेलिया ने लोर्कान टकर (71 नाबाद) की जुझारू अर्द्धशतकीय पारी के बावजूद आयरलैंड को टी20 विश्व कप 2022 के सुपर-12 मुकाबले में सोमवार को 42 रन से मात दी। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप-1 के मैच में आयरलैंड को 180 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में आयरलैंड 18.1 ओवर में 137 रन पर ऑलआउट हो गई।



ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 179 रन तक पहुंचाने के लिये ऐरन फिंच ने 44 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 63 रन बनाये, जबकि स्टॉयनिस ने 25 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का लगाकर 35 रन की पारी खेली। इसके अलावा मिचेल मार्श ने भी 28(22) रन का योगदान दिया।



लक्ष्य का पीछा करते हुए जहां आयरलैंड के अन्य बल्लेबाज 20 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच सके, वहीं टकर ने एकतरफा प्रयास करके आयरलैंड की उम्मीदों को जीवित रखा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आये टकर ने 48 गेंदों पर नौ चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 71 रन बनाये लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और आयरलैंड लक्ष्य से 42 रन दूर रह गई।



इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप-1 में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है जबकि आयरलैंड चौथे पायदान पर है।

आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को सिर्फ तीन रन पर पवेलियन भेज दिया। फिंच ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाते हुए मार्श के साथ 52 रन की साझेदारी की। बैरी मैकार्थी (29/3) ने मार्श को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा, जबकि जोशुआ लिटिल (21/2) ने ग्लेन मैक्सवेल को 13 रन पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया।



इसके बाद विकेट पर आए स्टॉयनिस ने फिंच के साथ अर्द्धशतकीय साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंत में टिम डेविड (15 नाबाद) और मैथ्यू वेड (07 नाबाद) ने आखिरी ओवर में 17 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को 179/5 के स्कोर तक पहुंचाया।

