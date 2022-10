आयरलैंड के फील्डर की हैरतअंगेज फील्डिंग ने रोका छक्का, वीडियो हुआ वायरल

ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान ऐरन फिंच (63) के अर्द्धशतक और मार्कस स्टॉयनिस (35) के साथ उनकी 70 रन की साझेदारी की बदौलत टी20 विश्व कप 2022 में सोमवार को आयरलैंड के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा।

फिंच ने लय में लौटते हुए 44 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों के साथ 63 रन की पारी खेली, जबकि स्टॉयनिस ने 25 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्का लगाकर 35 रन बनाये। इसके अलावा मिचेल मार्श ने 28(22) रन बनाये।

A special display with the ball and in the field - Barry McCarthy, take a bow #AUSvIRE #T20WorldCup #BackingGreen pic.twitter.com/UWQlE6N75Z