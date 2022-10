शोएब से लेकर मियांदाद तक, हर पूर्व पाकिस्तानी भड़क उठा जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार पर

Average mindset, Average results. Thats the reality, face it. pic.twitter.com/plLZ11Qx0Y — (@shoaib100mph) October 27, 2022

from day one I said poor selection ub is cheez ki responsibility kon le ga I think it's time to get rid of so called chairman jo pcb ka khuda bana hwa hai and so called chief selector. — Mohammad Amir (@iamamirofficial) October 27, 2022

Won’t call the result an upset, if you watched the match you know played top cricket from ball #1 and showed how to defend a low total on a batting pitch. Congratulations @ZimCricketv on the win, your passion and hard work shows #PAKvsZIM — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 27, 2022

PK losing to ZIM is not a nice feeling for any fan. However, the way some ex players and so called pundits are insulting and maligning the team during the shows their opportunism. Perhaps they think PCB will give them a lucrative job. My support is with the boys #T20worldcup22 — Muhammad Asif (@MuhammadAsif26_) October 28, 2022

A hearthbreaking loss. We must not give up though. Chin up guys.#PAKvsZIM #T20WorldCup — Ahmad Shahzad

(@iamAhmadshahzad) October 27, 2022

की जिंबाब्वे के हाथों शर्मनाक हार के बाद पूर्व क्रिकेटरों ने ‘औसत मानसिकता’ और खराब टीम चयन के लिए टीम की आलोचना की है।पाकिस्तान अपने से कम रैंकिंग के जिंबाब्वे के खिलाफ 130 रन का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया था। पाकिस्तान की टीम पहले मैच में भारत से हार गई थी और उसके लिए अब टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह कठिन हो गई है।पाकिस्तान की एक रन से हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा,‘‘ बेहद शर्मनाक और निराशाजनक। सच्चाई यह है कि जिंबाब्वे जैसी टीम को हराने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा चयन औसत रहा और हमारी मानसिकता औसत रही जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट आज संकट में पड़ गया।’’उन्होंने ट्विटर पर अपलोड किए हुए वीडियो में यह भी कहा कि पाकिस्तान का मध्यक्रम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही और अंतिम 11 में सही चयन ना होने के कारण आज हालात यह हो गए कि टीम टी-20 विश्वकप से बाहर होने पर खड़ी है।इसके साथ ही मोहम्मद आमिर ने भी ट्विटर पर कहा कि उन्होंने दल की घोषणा के साथ ही यह कह दिया था कि चयन सही नहीं हुआ है।पूर्व सलामी बल्लेबाज मोहसिन खान ने कहा,‘‘ क्या यही हमारी क्रिकेट है। हम जिंबाब्वे जैसी कम रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ 130 रन भी नहीं बना सकते। अगर यही हमारी बल्लेबाजी है तो फिर खुदा हमारी क्रिकेट की मदद करे।’’अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने भी टीम के चयन पर सवाल उठाए।मियांदाद ने कहा,‘‘ जब आप अच्छे बल्लेबाजों को बाहर करके खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखते हैं तो यही हाल होता है।’’पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सलमान बट ने भी टीम के प्रदर्शन की आलोचना की और बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा,‘‘ ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम नहीं चलते हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।’’बट ने कहा, ‘‘मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ऐसे खिलाड़ी को कप्तान ना बनाएं जो राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलते हुए कप्तानी के गुर सीखे। किसी को भी कप्तान तभी बनाना चाहिए जबकि आपको लगे उसके पास अन्य खिलाड़ियों का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व क्षमता है।’’इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने तो इसे उलटफेर मानने से ही मना कर दिया। शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर लिखा कि यह कोई उलटफेर नहीं बल्कि जिम्बाब्वे की सशक्त रणनीति थी जिसके कारण अफ्रीकी देश को जीत मिली।इसके अलावा कई पू्र्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने अपना गुस्सा और दुख ट्विटर पर जाहिर किया।