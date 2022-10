बारिश की संभावना के बीच भी T20 World Cup में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के सभी टिकट 10 मिनट में बिके

vs tickets for the are sold out, additional tickets finished within 10 minutes



How is the josh ?

#T20WorldCup #india#pakistan#INDvsPAK — #T20WorldCup 2022 (@t20cup2022) October 14, 2022

India Vs Pakistan tickets sold out in just 10 minutes.



Weather forecast states that on 23rd October there will be thunderstorms and Rain whole day.



Fans aayenge, barish me nahayenge aur ghar jayenge.#INDvsPAK #PakVsInd #T20WorldCup2022 — Avinash Aryan (@AvinashArya09) October 14, 2022

#MelbourneCricketGround, one of largest in the world, reported sold out in just hours after #INDvsPAK match ticket bookings opened.



Over 1 lakh spectators expected on match day - 23rd October. Breathtaking visuals expected.#T20WC2022 #T20WorldCup — Daily Culture (@DailyCultureYT) October 14, 2022

According to early weather reports, rain could play spoilsport in on October 23 during the India vs Pakistan T20 World Cup 2022 game #INDvsPAK2022 #INDvsPAK — Pankaj Vashist (@pAnkajvshist) October 14, 2022

भारत बनाम पाकिस्तान एक दूसरे से लगभग 1 साल बाद टी-20 विश्वकप में आमने सामने होंगे। इस मैच को कोई भी फैन स्टेडियम में बैठकर देखना चाहेगा। यही कारण रहा कि मेलबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम जिसकी क्षमता 1 लाख दर्शकों की है और जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, इस मैच की सभी टिकटें सिर्फ 10 मिनट में बेच चुका है।इस मैच के आम टिकट फरवरी में पांच मिनट के भीतर ही बिक गए थे।इसके 4000 से अधिक अनारक्षित टिकट 30 आस्ट्रेलियाई डॉलर में उपलब्ध थे और ‘पहले आओ , पहले पाओ’ के आधार पर बेचे गए।आयोजक 16 अक्टूबर को पहले मैच से पूर्व पुन: बिक्री का प्लेटफॉर्म भी शुरू किया।आईसीसी ने कहा था कि जो प्रशंसक पहले टिकट बुक करने से चूक गए हैं, वे अभी भी टिकट ले सकते हैं। बच्चों की टिकट पांच डॉलर से और बड़ों की 20 डॉलर से उपलब्ध है।दिलचस्प बात यह है कि 23 अक्टूबर को होने वाले इस मैच में बारिश की संभावना है। 23 तारीख को तेज बारिश की संभावना है, इसके बावजूद भी दर्शकों ने अपने कमाए हुए पैसे को ताक पर लगा दिया और महंगे से महंगे टिकट खरीद लिए।रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह।मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, शार्दूल ठाकुर।-बाबर आजम (कप्तान), शादाब खन (उपकप्तान), आसिफ अली, हैदर अली, हरीस राउफ,इफ्तिखार अहमद,,खुशदिल शाह,मोहम्मद हसनैन,मोहम्मद नवाज,मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह,शाहीन अफरीदी,शान मसूद,उस्मान कादिर।-फखर जमान,मोहम्मद हरीस और शहनवाज दहानी