वेड का कैच छोड़ने वाले हसन अली की पत्नी हैं भारतीय, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है गद्दार

We are very pained to know that #Pakistan Cricketer #HasanAli(@RealHa55an) is being targeted for being a #Shia Muslim & also because he married an #Indian Samiya Arzoo. Pakistanis' intolerance & hatred is despicable & I hope @ImranKhanPTI gives enough security. #INDwithHasanAli pic.twitter.com/vyTtNMsuNe — SG Suryah (@SuryahSG) November 11, 2021

Given the kind of vicious threats that he has received, Pak cricketer should immigrate to Iran.

He and his Indian wife are not safe in Pakistan.

Is anybody safe in Pakistan?#INDwithHasanAli — Soumyadipta (@Soumyadipta) November 12, 2021

Why Sunni Muslim Shaheen Afridi not being trolled for giving 21 runs in penultimate over with 3 Sixes hit by Wade? Because Hasan Ali is Muslim & his wife is Indian.



Shame on Pakistan, Pakistan Cricket & Pakistanis for not standing with Hasan#INDwithHasanAli#PKMKBForever — Gaurav Mishra (@IAmGMishra) November 12, 2021

The kind of pressure, struggles & sacrifices a player has to go through for his country & his people is immeasurable. @RealHa55an is a star & indeed a good Cricketer.



Please respect your stars #Pakistan. This mindless abuse isn't going to help anyone. #INDwithHasanAli #PAKvAUS https://t.co/y9rFfEusZ9 pic.twitter.com/GuLI1IQbmB — SG Suryah (@SuryahSG) November 11, 2021

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली यहां गुरुवार को मौजूदा टी-20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का कैच छोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर जम कर ट्रॉल हो रहे हैं। लोग न केवल उन पर, बल्कि उनकी पत्नी, जो भारतीय हैं, पर तरह-तरह के कटाक्ष कर रहे हैं।कुछ ट्रोलर्स ने तो सोशल मीडिया पर हसन के शिया मुस्लिम होने और उनकी भारतीय पत्‍नी सामिया आरजू को लेकर गंदी-गंदी गालियां लिखी हैं। हसन को पाकिस्‍तान में गद्दार तक कहा जा रहा है। कुछ ने तो ट्वीट कर कहा कि हसन को आते ही गोली मार दो। इस मुश्किल वक्त में हालांकि काफी लोग हसन का समर्थन भी कर रहे हैं।हसन अली को गालियां पड़ने के बाद ट्विटर पर ट्रैंड करने लग गया। संभवत यह भारतीय ट्विटर हैंडल्स द्वारा चलाया गया ही ट्रेंड था। जैसे मोहम्मद शमी को मिली गालियों के बाद पाकिस्तान द्वारा समर्थन सोशल मीडिया पर देखा गया था। यह भी कुछ उसके ही प्रतिउत्तर के तौर पर देखा गया।इनमें से एक पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम भी हैं। बाबर ने मैच खत्म होने के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “खिलाड़ियों से ही कैच छूटते हैं, इसलिए मैं उनका समर्थन करूंगा। वह हमारे प्रमुख गेंदबाज हैं। उन्होंने पाकिस्तान को काफी मैच जिताए हैं। हर दिन हर एक खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर सकता, जिसका दिन होता है वो प्रदर्शन करता है। बेशक वह काफी मायूस हैं। लोगों का काम है बातें करना, लेकिन हमारा काम हौसला देना है जो हम दे रहे हैं। ”वहीं इस बारे में खुद मैथ्यू वेड ने कहा, “ मुझे नहीं लगता कि मेरा कैच छूटना टर्निंग प्वाइंट था। मुझे लगता है हमें उस समय 12 या 14 रनों की जरूरत थी। लगता है कि मैच उस समय हमारे पक्ष में होना शुरू हो गया था। अगर मैं तब आउट हो जाता तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता कि क्या होता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि पैट कमिंस क्रीज पर उतरकर मार्कस स्टॉयनिस के साथ टीम को जीत तक पहुंचा देते। ”उल्लेखनीय है कि मैच की आखिरी 12 गेंदों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी 19वां ओवर फेंकने आए थे और तीसरी ही गेंद पर मैथ्यू वेड ने डीप मिड विकेट पर बड़ा शॉट लगाया। गेंद हवा में थी और हसन अली गेंद का पीछा करते हुए भागे। इससे पहले अपने अंतिम ओवर में भी हसन अली ने 15 रन खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने कुल 4 ओवर के कोटे में 44 रन लुटाए थे।पाकिस्तानी प्रशंसक उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह यह कैच पकड़कर पाकिस्तान के लिए जीत के रास्ते को आसान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हसन ने हाथ आया कैच छोड़ दिया, जिसने पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें खत्म कर दीं। वेड ने उस गेंद पर दो रन लिए और फिर अगली तीन गेंदों पर लगातार तीन छक्के मारकर पाकिस्तान के हाथों से जीत छीन ली।