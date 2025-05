गर्मियों में घर पर बनाएं ठंडी और कूल वाटरमेलन आइसक्रीम, जानिए आसान रेसिपी

How to feel fresh in the morning without tea or coffee: सुबह की नींद टूटते ही ज़्यादातर लोग सबसे पहले जिस चीज़ की तलाश करते हैं, वह है, एक कप चाय या कॉफी। ऐसा इसलिए क्योंकि नींद के बाद शरीर और दिमाग को झट से जगाने के लिए हम इन चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं।