Share Bazaar में हाहाकार, शुरुआती कारोबार में Sensex 800 से ज्‍यादा अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावट

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट आईटी कंपनियों के शेयर में भारी नुकसान से आई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 883.4 अंक या 1.05 प्रतिशत टूटकर 82,791.52 अंक पर आ गया, वहीं एनएसई निफ्टी 262.60 अंक या 1.02 प्रतिशत फिसलकर 25,544.60 अंक पर रहा।







ALSO READ: Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन तेजी, Sensex 208 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में आईटी इंडेक्स 5 फीसदी गिर गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट आई है। इन्फोसिस में 5 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है जबकि टीसीएस और एचसीएल टेक के शेयरों में 4 फीसदी से ज्यादा गिरावट आई है।

इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिगो, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग, जापान का निक्की 225 और चीन का एसएसई कंपोजिट गिरावट में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पीसकारात्मक दायरे में रहा।

Edited By : Chetan Gour