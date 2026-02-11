बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मुंबई , बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (18:02 IST)

Share Market : गिरावट के साथ बंद हुआ Sensex, मामूली बढ़त में रहा Nifty

Share Market Update News : उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में आज भारतीय शेयर बाजार लगभग स्थिर बंद हुए। कारोबार के दौरान बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 40.28 अंक यानी 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 84,233.64 अंक पर बंद हुआ, वहीं एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी 18.70 अंक यानी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 25,953.85 अंक पर बंद हुआ।
 
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, आईटीसी, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और टाटा स्टील में प्रमुख रूप से गिरावट रही।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका में खुदरा बिक्री के कमजोर आंकड़े और एआई से संबंधित लगातार व्यवधानों के कारण बाजार में सतर्कता का माहौल बना रहा। लाभ में रहने वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, इंडिगो, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं।
सत्र के मध्य में हुए कारोबार में यूरोपीय बाजार अधिकतर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पहले यानी मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 208.17 अंक चढ़कर 84,273.92 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 67.85 अंक बढ़कर 25,935.15 पर रहा।
