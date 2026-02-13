शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. 30 million people were duped, the beautiful girl who recited poetry turned out to be an AI.
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (11:51 IST)

3 करोड़ लोगों को ऐसे दिया झांसा, शायरी सुनाने वाली खूबसूरत ‘लड़की’ निकली AI मॉडल

AI girl
एआई के जमाने में क्या क्या हो रहा है। लोग एआई से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि सुनने वाला और देखने वाला दंग रह जाता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। जब इसकी हकीकत सामने आई तो सभी ने सिर पकड लिया। हाल ही में एक शायरी वीडियो, जिसे करोड़ों लोगों ने पसंद किया और कमेंट किया वो वीडियो बाद में AI जनरेटेड निकला। इस वीडियो ने न सिर्फ दर्शकों को चौंकाया, बल्कि AI से जुड़े भरोसे, पहचान और कॉपीराइट जैसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

3 करोड़ व्यूज़ वाला वीडियो निकला AI : दरअसल, इंस्टाग्राम पर ‘तन्वी जोशी' नाम की प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पीले कुर्ते में एक महिला मंच पर उर्दू शायरी सुनाती नजर आती है। शायरी थी- 'खानदानी रईस रखते हैं मिजाज नरम अपना… तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई-नई है'। यह वीडियो एक दिन के भीतर ही 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर गया। लोग शायरी की तारीफ करने लगे और इसके अर्थ व उच्चारण पर भी चर्चा करने लगे।

हालांकि, बाद में सामने आया कि यह कोई असली शख्स नहीं, बल्कि एक AI मॉडल है। इस प्रोफाइल पर मौजूद वीडियो में चेहरा बेहद परफेक्ट दिखता है और अलग-अलग वीडियो में आवाज भी बदलती रहती है। यानी लाखों लोग एक वर्चुअल इंसान के वीडियो को असली समझ बैठे। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है।

वायरल वीडियो में इस्तेमाल की गई आवाज ठाणे नगर निगम की कॉरपोरेटर मरजिया शानू पठान की थी। उन्होंने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में यही शायरी पढ़कर अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसे करीब 9 लाख व्यू मिले थे। जब AI वीडियो वायरल हुआ, तो उन्होंने कमेंट किया- 'अरे, ये तो मेरी आवाज है। इसके बाद लोगों को पता चला कि वायरल वीडियो में उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया था।
Edited By: Naveen R Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अजित पवार की मौत पर फिर उठे सवाल, अब ऐसे गहराया सस्पेंस

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

नारी सशक्तिकरण को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम, गांधीनगर में बालिका पंचायत ट्रेनिंग का हुआ आयोजन

नारी सशक्तिकरण को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम, गांधीनगर में बालिका पंचायत ट्रेनिंग का हुआ आयोजनGandhinagar Gujarat News : मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में गुजरात सरकार बालिकाओं के समग्र विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 55 बालिकाओं को साइबर सुरक्षा, पोषण, नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के बारे में ट्रेनिंग दी गई। गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सकारात्मक पहल के तहत ये आयोजन शुरू हुआ है।

अजित पवार की मौत पर फिर उठे सवाल, अब ऐसे गहराया सस्पेंस

अजित पवार की मौत पर फिर उठे सवाल, अब ऐसे गहराया सस्पेंसमहाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत का सस्पेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नए बयान से फिर से इस हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। 28 जनवरी को अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बीच एनसीपी नेता प्रमोद हिंदूराव ने अजित पवार की मौत पर चौंकाने वाला बयान दिया है।

3 करोड़ लोगों को ऐसे दिया झांसा, शायरी सुनाने वाली खूबसूरत ‘लड़की’ निकली AI मॉडल

3 करोड़ लोगों को ऐसे दिया झांसा, शायरी सुनाने वाली खूबसूरत ‘लड़की’ निकली AI मॉडलएआई के जमाने में क्या क्या हो रहा है। लोग एआई से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि सुनने वाला और देखने वाला दंग रह जाता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है। जब इसकी हकीकत सामने आई तो सभी ने सिर पकड लिया। हाल ही में एक शायरी वीडियो, जिसे करोड़ों लोगों ने पसंद किया और कमेंट किया वो वीडियो बाद में AI जनरेटेड निकला।

रामनगरी में बनेगा भव्य लक्ष्मण द्वार, 39.70 करोड़ की परियोजना, पिंक स्टोन से सजेगा प्रवेश मार्ग, CM योगी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या का धार्मिक विकास

रामनगरी में बनेगा भव्य लक्ष्मण द्वार, 39.70 करोड़ की परियोजना, पिंक स्टोन से सजेगा प्रवेश मार्ग, CM योगी की प्राथमिकताओं में है अयोध्या का धार्मिक विकासराम की नगरी अब भक्तों के लिए और अधिक आकर्षक व स्वागतमय बन रही है। राम मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत करने के लिए एनएच-330ए (अयोध्या-गोण्डा मार्ग) पर एक शानदार लक्ष्मण द्वार का निर्माण तेजी से चल रहा है। यह प्रवेश द्वार अयोध्या की धार्मिक गरिमा को और निखारने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरू

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरूArmy Agniveer Vacancy 2026: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, वो आवेदन कर दें। 13 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल से लेकर क्लर्क पदों को भरा जाना है। इस बार अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (Army Agniveer Age Limit) में एक साल की छूट भी दी गई है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com