शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 13 Febuary 2026 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (11:28 IST)

LIVE : बांग्लादेश में रहमान राज, अग्निवीर आयु सीमा में छूट, 30 लाख किसानों को नहीं मिलेगी PM Kisan किस्त

Tariq Rahman
बांग्लादेश में चुनाव के बाद जनता का जनादेश आ गया है। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 13वें आम चुनावों में बंपर जीत हासिल की है। अब तक के रुझानों में सरकार बनाती दिख रही है। पार्टी को दो-तिहाई का बहुमत मिल सकता है। यह चुनाव बेहद खास है क्योंकि शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के गिरने के बाद बांग्लादेश का यह पहला आम चुनाव है। बांग्लादेश में 2024 के हिंसक आंदोलन के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटना पड़ा था। सबकी नजरें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी के बीच के चुनावी जंग पर थी। लेकिन यह चुनाव पूरी तरह से एकतरफा दिखा, BNP के सामने जमात और उसके साथ 11 पार्टियों का गठबंधन कहीं नजर नहीं आया। खालिदा जिया के बेटे और BNP के नए चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना अब साफ हो गया है।

11:28 AM, 13th Feb
आज साउथ ब्लॉक में पीएम की आखिरी बैठक : आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की आखिरी बैठक में इंफ्रा से जुड़े कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। आज की बैठक में चुनावी राज्य असम को बड़ी सौगात दे सकती है मोदी सरकार। पीएम मोदी कल असम दौरे पर रहेंगे उससे पहले ही कैबिनेट असम को कई बड़े फैसले को मंजूरी दे सकता है। बताया जा रहा है कि 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिल सकती है। इनमें सबसे प्रमुख परियोजना चुनावी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे प्रस्तावित लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की सड़क और रेल सुरंग है। इस परियोजना को क्षेत्रीय संपर्क और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सुरंग ब्रह्मपुत्र के नीचे बनाई जाएगी। यह असम के गोहपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी।

11:24 AM, 13th Feb
11:19 AM, 13th Feb
7 महिला उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत : बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में 7 महिला उम्मीदवार संसद के लिए चुनी गई हैं।  बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की 6 महिला प्रत्याशियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जीत दर्ज की है। चुनाव जीतने वाली BNP की महिला उम्मीदवारो में मानिकगंज-3 से अफरोज़ा खान रीता, झालोकाठी-2 से इसरत सुल्ताना एलेन भुट्टो, सिलहट-2 से तहसीना रुशदीर लूना, फरीदपुर-2 से शामा ओबैद, फरीदपुर-3 से नायब यूसुफ कमाल, नाटोर-1 से फरज़ाना शारमिन पुतुल शामिल हैं। इसके अलावा, ब्राह्मणबाड़िया-2 से बैरिस्टर रूमिन फरहाना निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनी गई हैं। उन्हें पहले बीएनपी से निष्कासित किया जा चुका था।

10:39 AM, 13th Feb
Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हुआ। गुरुवार को आईटी शेयरों में भारी गिरावट का असर कुछ ऐसा रहा कि आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बेचमार्क इंडेक्स गोता लगाते दिखे। सुबह करीब 9:45 बजे सेंसेक्स 844.58 पॉइंट्स या 1.01 परसेंट गिरकर 82830.34 पर कारोबार करता नजर आया, जबकि निफ्टी 260.80 पॉइंट्स या 1.01 परसेंट लुढ़ककर 25,546.40 पर आ गया। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के चलते शुक्रवार को इंडियन इक्विटी बेंचमार्क में गिरावट जारी रही क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लगातार बिकवाली का निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर असर पड़ा है। ब्रॉडर मार्केट में भी दबाव का माहौल रहा। इस दौरान निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1 परसेंट और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 1.3 परसेंट गिरा। सेक्टर के हिसाब से बात करें, तो निफ्टी IT इंडेक्स में 5 परसेंट की बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान Infosys को हुआ है। इसके शेयरों में 5.6 परसेंट की गिरावट आई है। TCS, HCL टेक, LTIMindtree, कोफोर्ज और विप्रो भी बड़े लूजर्स वाले स्टॉक्स में शामिल रहे, जिससे ओवरऑल मार्केट की कमजोर और बढ़ गई।

10:30 AM, 13th Feb
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी तारीक रहमान को बधाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश चुनाव पर पहला बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बंपर जीत के लिए इसके चेयरमैन तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा:"मैं श्री तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में रखे गए गहन विश्वास को दर्शाती है। 

10:28 AM, 13th Feb
Army Agniveer Vacancy 2026: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, वो आवेदन कर दें। 13 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल से लेकर क्लर्क पदों को भरा जाना है। इस बार अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (Army Agniveer Age Limit) में एक साल की छूट भी दी गई है। यानी अब अब साढ़े 17 से 22 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। 

10:02 AM, 13th Feb
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक 30,18,361 किसानों के खाते आधार से जुड़े नहीं पाए गए। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े कृषि राज्यों पर पड़ सकता है। 
भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरू

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरूArmy Agniveer Vacancy 2026: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, वो आवेदन कर दें। 13 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल से लेकर क्लर्क पदों को भरा जाना है। इस बार अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (Army Agniveer Age Limit) में एक साल की छूट भी दी गई है।

PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशि

PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशिपीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने आधार लिंक नहीं किए हैं, वे तुरंत लिंक कर लें।

ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए एक युवक ने दे दी अपनी बलि

ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए एक युवक ने दे दी अपनी बलिPouria Hamidi Iran suicide: ईरान के एक युवक ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को संबोधित एक वीडियो संदेश पोस्ट करने के बाद, शुक्रवार 6 फ़रवरी के दिन आत्महत्या कर ली। अपने वीडियो में, पूरिया हामिदी नाम के इस युवक ने अमेरिकी प्रशासन से ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करने और वहां के सत्ताधारियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों के समर्थन में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

कौन हैं तारिक रहमान, 4 साल की उम्र में जेल, 17 साल बाद लौटे देश, अब होंगे PM

कौन हैं तारिक रहमान, 4 साल की उम्र में जेल, 17 साल बाद लौटे देश, अब होंगे PMतारिक रहमान की पार्टी BNP ने बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। बता दें कि तारिक रहमान जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। जिनका परिवार बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली रहा है। खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक रहमान को BNP चीफ बनाया गया और उन्होंने अपने पहले चुनाव में जीत दर्ज की है।

LIVE : बांग्लादेश में रहमान राज, अग्निवीर आयु सीमा में छूट, 30 लाख किसानों को नहीं मिलेगी PM Kisan किस्त

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
