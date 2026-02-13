शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (10:10 IST)

PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशि

installment of PM Kisan
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने आधार लिंक नहीं किए हैं, वे तुरंत लिंक कर लें।

दरअसल, मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक 30,18,361 किसानों के खाते आधार से जुड़े नहीं पाए गए। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े कृषि राज्यों पर पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके खाते अभी आधार से लिंक नहीं हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे सिक्किम, गोवा और चंडीगढ़ में भी कुछ किसानों के नाम सूची में शामिल हैं, लेकिन वहां संख्या कम है।

सरकार की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि जिन किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं होंगे, उन्हें 22वीं किस्त का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसान समय रहते यह काम पूरा कर लें। सरकार डीबीटी यानी सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजती है और इसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी माना जाता है

कैसे करें अपना आधार लिंक : अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांच लें. आधार लिंक है या नहीं यह आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप या बैंक शाखा में जाकर पता कर सकते हैं। जरूरत होने पर ऑनलाइन ही आधार सीडिंग का विकल्प चुनकर अपडेट किया जा सकता है। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते, वे सीधे बैंक शाखा में जाकर आधार कार्ड और पासबुक के साथ फॉर्म भरकर लिंकिंग करा सकते हैं। कुछ बैंक एटीएम या एसएमएस सुविधा भी देते हैं।
Edited By: Naveen R Rangiyal
अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरू

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरू

अब आर्मी अग्निवीर के लिए इस उम्र तक हो सकेगी भर्ती, आयु सीमा बढ़ाई, आज से आवेदन शुरूArmy Agniveer Vacancy 2026: अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो भी लोग इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं, वो आवेदन कर दें। 13 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो कि 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत टेक्निकल से लेकर क्लर्क पदों को भरा जाना है। इस बार अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा (Army Agniveer Age Limit) में एक साल की छूट भी दी गई है।

PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशि

PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशिपीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने आधार लिंक नहीं किए हैं, वे तुरंत लिंक कर लें।

ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए एक युवक ने दे दी अपनी बलि

ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए एक युवक ने दे दी अपनी बलिPouria Hamidi Iran suicide: ईरान के एक युवक ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प को संबोधित एक वीडियो संदेश पोस्ट करने के बाद, शुक्रवार 6 फ़रवरी के दिन आत्महत्या कर ली। अपने वीडियो में, पूरिया हामिदी नाम के इस युवक ने अमेरिकी प्रशासन से ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करने और वहां के सत्ताधारियों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों के समर्थन में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

कौन हैं तारिक रहमान, 4 साल की उम्र में जेल, 17 साल बाद लौटे देश, अब होंगे PM

कौन हैं तारिक रहमान, 4 साल की उम्र में जेल, 17 साल बाद लौटे देश, अब होंगे PMतारिक रहमान की पार्टी BNP ने बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। बता दें कि तारिक रहमान जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। जिनका परिवार बांग्लादेश की राजनीति में प्रभावशाली रहा है। खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक रहमान को BNP चीफ बनाया गया और उन्होंने अपने पहले चुनाव में जीत दर्ज की है।

LIVE: बांग्लादेश में BNP की बंपर जीत, तारीक रहमान का पीएम बनना तय

LIVE: बांग्लादेश में BNP की बंपर जीत, तारीक रहमान का पीएम बनना तयबांग्लादेश में चुनाव के बाद जनता का जनादेश आ गया है। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 13वें आम चुनावों में बंपर जीत हासिल की है। अब तक के रुझानों में सरकार बनाती दिख रही है। पार्टी को दो-तिहाई का बहुमत मिल सकता है। यह चुनाव बेहद खास है क्योंकि शेख हसीना के 15 साल लंबे शासन के गिरने के बाद बांग्लादेश का यह पहला आम चुनाव है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
