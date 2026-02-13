PM Kisan की 22वीं किस्त पर संकट, इस वजह से अटक सकते हैं 30 लाख किसानों की राशि

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार देशभर के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खाते में आने वाली 2000 रुपये की अगली किस्त अटक सकती है। ऐसे में जिन किसानों ने आधार लिंक नहीं किए हैं, वे तुरंत लिंक कर लें।





दरअसल, मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक 30,18,361 किसानों के खाते आधार से जुड़े नहीं पाए गए। इसका सबसे ज्यादा असर बड़े कृषि राज्यों पर पड़ सकता है।





उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके खाते अभी आधार से लिंक नहीं हैं। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं। छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे सिक्किम, गोवा और चंडीगढ़ में भी कुछ किसानों के नाम सूची में शामिल हैं, लेकिन वहां संख्या कम है।





सरकार की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि जिन किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं होंगे, उन्हें 22वीं किस्त का लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि किसान समय रहते यह काम पूरा कर लें। सरकार डीबीटी यानी सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजती है और इसके लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी माना जाता है



