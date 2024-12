पांच दिनों में निवेशकों के 18.43 लाख करोड़ से ज्यादा डूबे

Billions of rupees of investors were lost in stock market: शेयर बाजार में लगातार 5 दिनों से जारी गिरावट के बीच इक्विटी निवेशकों के 18.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए हैं। विदेशी कोषों की निरंतर निकासी और कमजोर वैश्विक रुझानों के बीच 5 दिन में बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 4,091.53 अंक यानी 4.98 प्रतिशत टूट गया है।

एफआईआई ने बेचे 4224.92 करोड़ के शेयर : गिरावट के इन 5 दिनों में बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 18,43,121.27 करोड़ रुपए घटकर 4,40,99,217.32 करोड़ रुपए (5,180 अरब डॉलर) रह गया। शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,176.46 अंक टूटकर 78,041.59 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप सूचकांक में भी 2.43 प्रतिशत तथा स्मॉलकैप सूचकांक में 2.11 प्रतिशत की गिरावट आई। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 4,224.92 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ALSO READ: शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट, सेंसेक्स 1176 अंक टूटा गिरावट के इन 5 दिनों में बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 18,43,121.27 करोड़ रुपए घटकर 4,40,99,217.32 करोड़ रुपए (5,180 अरब डॉलर) रह गया। शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,176.46 अंक टूटकर 78,041.59 पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप सूचकांक में भी 2.43 प्रतिशत तथा स्मॉलकैप सूचकांक में 2.11 प्रतिशत की गिरावट आई। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 4,224.92 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

5 दिन से लगातार गिरावट : सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में से टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि लगातार गिरावट का दौर जारी है। 19 दिसंबर को सेंसेक्स 965 अंक गिरा, जबकि 18 दिसंबर को यह 500 से ज्यादा अंक गिरा, 17 दिसंबर को तो यह 1000 से ज्यादा (1064) अंक तक गिर गया। 16 दिसंबर को यह 385 अंक तक गिर गया। (एजेंसी/वेबदुनिया)

