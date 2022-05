थॉमस कप जीतने वाली पुरुष टीम को मिलेंगे 1 करोड़ रूपए, नेता अभिनेता से लेकर इन खिलाड़ियों ने दी बधाई

As #TeamIndia defeats 14-time #ThomasCup Champions Indonesia (3-0) to win its st ever #ThomasCup2022, @IndiaSports is proud to announce a cash award of ₹ 1 crore for the team in relaxation of rules to acknowledge this unparalleled feat!



Congratulations Team India!! https://t.co/QMVCvBDDZS — Anurag Thakur (@ianuragthakur) May 15, 2022

The Indian team has scripted history! The entire nation is elated by India winning the Thomas Cup! Congratulations to our accomplished team and best wishes to them for their future endeavours. This win will motivate so many upcoming sportspersons. — Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2022

What a historic day! An incredible achievement by an incredible Team India to win the #ThomasCup for the first time ever!! Bounced back from tough situations on numerous occasions to win Gold. Kudos to all the players and coaches. Champions, all of you! — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) May 15, 2022

Delighted to speak to the victorious Indian Badminton team after their historic win in Bangkok.



While I was speaking to the team members, the roar of Bharat Mata Ki Jai in the stadium gave me goosebumps.



A proud moment for every Indian. pic.twitter.com/VsaWK9AOKg — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 15, 2022

HISTORY SCRIPTED



Pure show of grit and determination & India becomes the #ThomasCup champion for the st time in style, beating 14 times champions Indonesia 3-0 in the finals



It's coming home! #TUC2022#ThomasCup2022#ThomasUberCups#IndiaontheRise#Badminton pic.twitter.com/GQ9pQmsSvP — BAI Media (@BAI_Media) May 15, 2022

A historic achievement and a massive moment for Indian badminton. Congratulations Team India on winning the Thomas Cup — Virat Kohli (@imVkohli) May 15, 2022

What a moment for Indian sport - we are Thomas Cup champions for the first ever time, and we beat the best to make it happen.

Congrats to the players and staff.

Some things take time, but don't let anyone tell you it can't be done. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 15, 2022

We've had individual champions but winning as a team and a first-ever title in #ThomasCup is surreal. Kudos to each and everyone in the Indian team for making this dream come true. We are proud of you! pic.twitter.com/fZwQ8nBdfq — VVS Laxman (@VVSLaxman281) May 15, 2022

History made. Welcome to India #Thomascup! Phenomenal!

Jai Hind pic.twitter.com/EO3wW0q8d2 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 15, 2022

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय पुरुष टीम को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की जिसने पहली बार प्रतिष्ठित का खिताब जीतकर इतिहास रचा।भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराया।ठाकुर ने बयान में कहा, ‘‘मलेशिया, डेनमार्क और इंडोनेशिया के खिलाफ प्ले आफ में लगातार मुकाबलों में जीत की भारत की असाधारण उपलब्धि नियमों में छूट की हकदार है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं गर्व के साथ उस टीम को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करता हूं जिसने भारतीयों को इस सप्ताहांत खुशी के पल दिए।’’ठाकुर ने इस एतिहासिक जीत के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को बधाई थी।उन्होंने कहा, ‘‘ और एचएस प्रणय ने जब भी कोर्ट पर कदम रखा तो जीत दर्ज की। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए छह में से पांच मैच में महत्वपूर्ण अंक जुटाए जिसमें तीन मुकाबले नॉकआउट चरण के रहे।’’ठाकुर ने कहा, ‘‘ ने इंडोनेशिया के खिलाफ पहला मैच जीतकर अपना जज्बा दिखाया। मुझे यकीन है कि एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला तथा कृष्ण प्रसाद गारगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की पुरुष युगल जोड़ी और प्रियांशु राजावत को इस एतिहासिक अभियान का हिस्सा बनकर काफी फायदा हुआ होगा।’’खेल मंत्रालय ने कहा कि उसने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में खेलने का समर्थन करके इस अभूतपूर्व सफलता में योगदान दिया है।बयान के अनुसार, ‘‘जनवरी में 10 हफ्ते के राष्ट्रीय शिविर से खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर में सुधार में मदद मिली। युगल खिलाड़ियों की सहायता के लिए कोच के रूप में मथियास बो को जोड़ना भी महत्वपूर्ण रहा।’’इसमें कहा गया, ‘‘पिछले चार साल में मंत्रालय ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर 67 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किए हैं जिसमें विदेशी और भारतीय कोच का वेतन भी शामिल है।’’बयान के अनुसार, ‘‘पिछले साल मंत्रालय ने 14 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का खर्चा उठाया जिस पर चार करोड़ 50 लाख रुपये खर्च हुए।’’प्रतिष्ठित थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहली खिताबी जीत के बाद रविवार को भारत के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के साथ देश के राजनीतिक वर्ग, खेल बिरादरी, मनोरंजन जगत और कॉर्पोरेट क्षेत्र ने पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की।विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत के अलावा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की आठवें नंबर की जोड़ी ने बैंकॉक में खेले गये फाइनल में 14 बार की चैम्पियन इंडोनेशिया को पटखनी देते हुए यादगार जीत दर्ज की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देने की बाढ़ आ गयी।प्रधानमंत्रीने ट्वीट किया, ‘‘भारत की बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। पूरा देश थॉमस कप जीतने से उत्साहित है। हमारी टीम को बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये जीत हमारी आने वाली पीढ़ी को भी काफी प्रेरित करेगी।’’ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताने कहा, ‘‘ऐतिहासिक दिन! अविश्वसनीय टीम के लिए पहली बार #थॉमस जीतने की अविश्वसनीय उपलब्धि। स्वर्ण जीतने के लिए टीम ने कई मौकों पर कठिन परिस्थितियों से वापसी की। सभी खिलाड़ियों और कोचों को सलाम आप सब चैंपियन हैं।’’भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्षने कहा, ‘‘एक नयी ऊंचाई की ओर बढ़े हैं। इस प्रतिष्ठित बैडमिंटन टीम टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास में पहली बार #थॉमस कप जीतकर इतिहास रचने पर टीम इंडिया को बधाई। आप सभी ने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। तिरंगा ऊंचा रखें।’’ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ीने लिखा, ‘‘ थॉमस कप खिताब जीतने के लिए भारतीय पुरुष टीम को बधाई। शानदार जीत।’’ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ शानदार प्रदर्शन और भारत फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार #थॉमस कप चैंपियन बना। यह (थॉमस कप) घर आ रहा है!’’अभिनेत्रीने ट्वीट किया, ‘‘ऐतिहासिक !!!! पहली बार फाइनल में पहुंचने के बाद भारत ने थॉमस कप जीता !!! खिलाड़ियों को सलाम।’’भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तानने लिखा, ‘‘ एक ऐतिहासिक उपलब्धि और भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ा क्षण। थॉमस कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई।’’भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तानने कहा, ‘‘भारतीय खेल के लिए शानदार पल - हम पहली बार थॉमस कप चैंपियन हैं। हमने इसे हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम को हराया। खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को बधाई। कुछ चीजों में समय लगता है, लेकिन किसी को यह न कहने दें कि इसे नहीं किया जा सकता’’पूर्व क्रिकेटरने कहा, ‘‘ हमारे पास व्यक्तिगत चैंपियन हैं लेकिन एक टीम के रूप में जीतना और #थॉमस कप में पहली बार खिताब जीतना बेहतरीन है। इस सपने को साकार करने के लिए भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बधाई। हमें तुम पर गर्व है!’’क्रिकेटर से सांसद बनेने कहा, ‘‘ इतिहास रचा गया। थॉमस कप का भारत में स्वागत है। शानदार। जय हिंद।’’