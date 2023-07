'आधे दर्जन पहलवान हरा दें बजरंग को', एशियाई खेलों में सीधे एंट्री पर बिफरा यह पहलवान (Video)

अंडर 23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल ने बजरंग पूनिया को Asian Games एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने पर IOA की तदर्थ समिति की आलोचना करते हुए कहा है कि ओलंपिक चैम्पियन बनने का सपना देखने वाले अगली पीढी के पहलवानों के साथ यह नाइंसाफी है ।

अंडर 20 विश्व चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता कलकल ने कहा कि 65 किलो में कम से कम पांच छह पहलवान हैं जो बजरंग को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा ,‘‘ मैने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल ट्रायल में एक साल पहले बजरंग का सामना किया था जो काफी करीबी मुकाबला था। ट्रायल के दौरान बजरंग को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला जबकि हमने सारे मुकाबले खेले।’’

VIDEO | "Bajrang pahalwan (Punia) was allowed to participate in World Championship without any trial. In the World Ranking Series, I had defeated the US wrestler 8-2 who had thrashed Bajrang pahalwan 10-0. I just want that every wrestler should get an equal opportunity," says… pic.twitter.com/6NjKpVJYEJ