बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को मिली एशियाई खेलों में सीधे एंट्री, नहीं देना पड़ेगा ट्रायल

Major League Cricket (MLC) का 7वां मैच, Grand Prairie Stadium,Texas में MI New York और Texas super Kings के बीच खेला गया, जहां MI New york लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और Faf Du Plessis की अगुवाई वाली टीम से 17 रनों से हार गई। इस मैच में Texas Super Kings ने बल्लेबाजी चुन अपने 7 विकेट खोकर MI New York के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था लेकिन MI New york लक्ष्य का पीछा करने में नाकमयाब रही। Texas Super Kings की तरफ से अहम पारी रही Devon Conway की जिन्होंने 8 चोक्के और 1 छक्के की मदद से 55 गेंदों में 74 रन बनाए।