नई दिल्ली अगले साल जनवरी में करेगी पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी

India vs New Zealand First Match : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है जिसका पहला दिन 16 अक्टूबर को बारिश के कारण रद्द हुआ लेकिन दूसरे दिन मैच 9.15 पर शुरू हुआ जहां भारत ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो कि उनपर इस वक्त भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।