भारतीयों के दिल की धड़कन नीरज चोपड़ा ने कैसे की गुपचुप शादी

एक परिवार जिसने गोपनीयता की शपथ ली, एक राष्ट्रीय महासंघ जिसने सब कुछ जानने का दावा करने के बावजूद चुप्पी साध ली और यहां तक कि उनके करीबी मित्रों को भी भनक नहीं लगी। ऐसे समय में जबकि लोकप्रिय हस्तियों के लिए अपनी निजता बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है तब स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गुपचुप शादी करके सभी को चौंका दिया।ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय खेलों के वास्तविक दिग्गज और मिलनसार युवा खिलाड़ी चोपड़ा ने रविवार की रात को पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया लेकिन इसका खेलों से कोई लेना देना नहीं था।मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया के इस जमाने में चोपड़ा ने अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन्होंने अमेरिका में रहने वाली टेनिस खिलाड़ी और कोच हिमानी मोर के साथ परिणय सूत्र में बंधने के 48 घंटे बाद अपनी शादी का खुलासा करके सभी को चकित कर दिया।इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने विवाह समारोह की तस्वीरें साझा करके दुनिया भर के लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस विवाह समारोह में बस दोनों परिवारों ने ही हिस्सा लिया।उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक करोड़ से अधिक ‘फॉलोअर्स’ को भी हैरानी में डाल दिया जो यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था।उन्होंने PTIसे कहा, ‘‘नीरज और हिमानी पहले से एक दूसरे को जानते थे। वह लगभग दो साल पहले कुछ मित्रों के जरिए एक दूसरे से मिले थे। दोनों परिवार भी पिछले कुछ समय से एक दूसरे को जानते हैं। ’’शादी की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन कोई भी खबर मीडिया तक नहीं पहुंच सकी जो 2016 में नीरज के जूनियर विश्व खिताब के जीतने के बाद से ही इस स्टार एथलीट के जीवन और करियर पर करीबी नजर रखे रहता है।भीम चोपड़ा ने कहा, ‘‘शादी में केवल दोनों परिवारों के सदस्य ही शामिल हुए थे क्योंकि नीरज भी ऐसा ही चाहते थे और दोनों परिवार भी ऐसा ही चाहते थे। यह जोड़ा अब विदेश रवाना हो चुका है।’’भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) का दावा है कि उसे पता था कि क्या चल रहा है और उसने इस सुपरस्टार और उनके परिवार की गोपनीयता की इच्छा का पालन किया।एएफआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘ उन्होंने एएफआई को अपनी शादी के बारे में सूचित किया था। वह इसे बहुत करीबी लोगों के साथ निजी तौर पर करना चाहते थे। वह यह सत्र समाप्त होने के बाद सभी के साथ इसका जश्न मनाएंगे।’’विवाह समारोह हरियाणा में पानीपत के पास खंडरा गांव में उनके घर पर नहीं हुआ। समारोह के स्थल का पता नहीं लग पाया लेकिन यह हिमाचल प्रदेश का कोई स्थान था जहां बर्फबारी के कारण काफी ठंड है।दूल्हा और दुल्हन ने हल्के रंग की पोशाक पहनी तथा नीरज ने जो तस्वीरें साझा कीं, उनमें वे पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के बीच हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठे नजर आ रहे हैं।नीरज के दुनिया भर के प्रशंसकों को उनकी शादी की बस यही झलक देखने को मिली। इससे पता चलता है कि यह स्टार एथलीट अपनी निजी जिंदगी को कितनी गंभीरता से लेता है।इस जमाने में जबकि दिग्गज हस्तियों की शादी से जुड़ी छोटी-छोटी चीजों को भी सोशल मीडिया पर साझा कर दिया जाता है तब नीरज की शादी इससे बिलकुल विपरीत थी।इंस्टाग्राम पर पिछले साल नीरज के ‘फॉलोअर्स’ की संख्या 90 लाख से ऊपर पहुंच गई थी। इससे वह ट्रैक एवं फील्ड के एथलीटों में सर्वाधिक ‘फॉलोअर्स’ वाले खिलाड़ी बन गए थे।नीरज और हिमानी पिछले कुछ समय से एक दूसरे के करीब थे लेकिन उन्होंने इसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। नीरज के चाचा ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इन दोनों ने कब एक दूसरे को जीवनसाथी बनाने का फैसला किया था।हिमानी सोनीपत के पास लारसौली की रहने वाली है, जो नई दिल्ली से मुश्किल से 75 किमी दूर है। वह टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2018 में राष्ट्रीय रैंकिंग के एकल वर्ग में अपनी सर्वोच्च रैंकिंग 42 हासिल की थी। युगल में उनकी सर्वोच्च रैंकिंग 27 रही है।हिमानी वर्तमान में अमेरिका के एमहर्स्ट कॉलेज में स्नातक सहायक हैं और संस्थान की महिला टेनिस टीम का प्रबंधन और देखरेख करती हैं।वह मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मैककॉर्मैक इसेनबर्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई भी कर रही हैं।हिमानी दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री पूरी की। उनके भाई हिमांशु भी टेनिस खिलाड़ी हैं।