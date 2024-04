हॉकी इंडिया ने बेंगलुरु केंद्र में शिविर के लिए 60 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की

63 old CSK Fan Beaten to death in Kolhapur : IPL भारत का एक ऐसा क्रिकेट त्यौहार है जो दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स को जोड़ता है क्योंकि दुनिया की इस सबसे बड़ी टी20 लीग में लगभग 2 महीनों के लिए हिस्सा लेने हर अलग अलग देशों के खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं लेकिन हालही में एक ऐसी घटना सामने आई है जो बेहद चौकाने वाली है। 63 साल के चेन्नई सुपर किंग्स के फैन की मुंबई इंडियंस के फैन्स द्वारा पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है।