हॉकी इंडिया के प्रमुख दिलीप टिर्की ने की पूर्व सीईओ एलेना नोर्मन की तारीफ

Michelle Obama may be presidential candidate in America : अमेरिका में होने वाले राष्‍ट्रपति चुनाव से पहले एक सर्वे में मतदान करने वाले करीब आधे डेमोक्रेटिक समर्थकों ने जो बाइडन के अलावा किसी और को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव लड़वाने को लेकर इच्छा जाहिर की। डोनाल्‍ड ट्रंप की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बाइडन की जगह लेने के मामले में पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा की पत्‍नी मिशेल सबसे पसंदीदा उम्‍मीदवार बनकर उभरी हैं।