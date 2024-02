सीनियर और जूनियर रोनाल्डो ने जिम में दिखाए सिक्स पैक एब्स, फोटो हुआ वायरल

Fans lash out at umpires after last over noball drama in SL vs AFG 3rd T20 : रहमानउल्लाह गुरबाज की 70 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी और उसके बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान ने बुधवार को तीसरे टी-20 के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को तीन रन से हरा दिया है।