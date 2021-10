1 फुटबॉलर कम के साथ खेली बांग्लादेश फिर भी करा लिया ड्रॉ, ट्रोल हुई भारतीय फुटबॉल टीम

10 man Bangladeshis side equalised against a higher ranked indian side..such worst quality played by india.. neither the players were good nor the coach is..#BANIND @IndianFootball — Samruddh shubha darshi (@DarshiSamruddh) October 4, 2021

1 min silence for our national federation who has worked really hard over the years to produce the right ingredients required to draw with 10-man Bangladesh #BANIND — Blue Pilgrims (@BluePilgrims) October 4, 2021

Indian viewers be like#BANIND pic.twitter.com/NtQPxlVl15 — Hrishikesh Krishna.J (@Hrishikesh_10KB) October 4, 2021

:करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री के 76वें अंतरराष्ट्रीय गोल के बाद भारतीय टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे को सोमवार को के शुरुआती मैच में वापसी का मौका दे दिया जिससे मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा।अपना 121 मैच खेल रहे 37 साल के छेत्री ने 27 मिनट में गोलकर को बढ़त दिला दी थी। वह अब ब्राजील के पेले (92 मैचों में 77 गोल) से एक गोल पीछे है।वह सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो (111), लियोनेल मेस्सी (79) और इराक के अली मबखौत (77) के बाद चौथे स्थान पर हैं।भारतीय टीम पहले हाफ में बार-बार गेंद से नियंत्रण खोने के बावजूद बेहतर टीम थी। मैच के 54वें मिनट में बांग्लादेश के खिलाड़ी विश्वनाथ घोष को लिस्टन कोलाको के खिलाफ फाउल करने पर रेड कार्ड दिखा दिया गया, जिसके बाद टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा।कोच इगोर स्टिमक की टीम हालांकि बांग्लादेश को जवाबी हमला करने से रोकने में नाकाम रही। मैच के 74 वें मिनट में यासिर अराफात के गोल से बांग्लादेश ने स्कोर बराबर कर लिया।बांग्लादेश हमेशा से भारत के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी रहा है। विश्व कप 2022 क्वालीफायर के तहत कोलकाता में खेले गये पहले चरण के मुकाबले को भारतीय टीम ने आखिरी क्षणों में बराबरी का गोल किया किया था तो वही दूसरे चरण में टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की थी।10 बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ भी बमुश्किल ड्रॉ कराने के बाद ट्विटर पर फुटबॉल टीम को ट्रोल किया गया।भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया था लेकिन बांग्लादेश भी जवाबी हमले करने में पीछे नहीं था। रक्षापंक्ति में चिंगलेनसना सिंह की सतर्कता से उनका सामना शुरुआत में बढ़त लेने का मौका नहीं दिया।बांग्लादेश को इस दौरान कई कॉर्नर भी मिले लेकिन उदंता सिंह ने ने शानदार तरीके से इनका बचाव किया।मनवीर सिंह ने मैच के 24वें मिनट में गोल का मौका बनाया लेकिन यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ। छेत्री ने हालांकि इसके तीन मिनट बाद ही टीम को बढ़त दिला दी। प्रीतम कोटाल ने गेंद उदंता को दी जिन्होंने दायी ओर से छेत्री को शानदार पास दिया और भारतीय कप्तान को गेंद को गोल पोस्ट में मारने में कोई परेशानी नहीं हुई।लिस्टन कोलाको 36 वें मिनट में मौका बनाने के बाद भारत की बढ़त का बड़ा करने से चूक गये तो इसके तीन मिनट बाद, छेत्री ने बायें पैर से एक और शक्तिशाली प्रहार किया, लेकिन बांग्लादेश के गोलकीपर अनिसुर रहमान ने इसका शानदार बचाव किया।भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने मैच के 40वें मिनट में बिप्लो अहमद के ताकतवर किक को रोक कर टीम की बढ़त को बनाये रखने में योगदान दिया।मध्यांतर के बाद स्टिमक ने अनिरुद्ध थापा की जगह ब्रैंडन फर्नांडीस को मैदान में उतारा। भारतीय टीम को 54वें मिनट के बाद एक संख्यात्मक लाभ भी मिला जब कोलाको से भिड़ने के कारण बिश्वनाथ घोष रेफरी ने रेड कार्ड दिखा दिया।रहमान ने 61वें मिनट में मनवीर और उदांता के प्रयास को दो बार विफल किया।स्टिमक ने इसके बाद कोलाको की जगह लालेंगमाविया और उदंता की जगह रहीम अली को मैदान में उतारा। विश्व कप क्वालीफायर 2022 के बाद नये कोच की देख रेख में खेल रहे बांग्लादेश ने मैदान पर एक खिलाड़ी कम होने के बाद भी 74वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया।कॉर्नर से लगाई गई किक को यासिर अराफात ने डाइव लगाकर हेडर की मदद से गोल में बदल दिया।भारत गुरुवार को अपने दूसरे राउंड रोबिन लीग मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा।