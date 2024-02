अनुश अग्रवाल ने घुड़सवारी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया

INDIA alliance broke in UP too: उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग टूट ही गया है। हालांकि गठबंधन टूटने की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस को की गई 17 सीटों की पेशकश पर कांग्रेस की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।