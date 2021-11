Surya Grahan 2021: सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, क्या है दिखाई देने का समय, इन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव

(Surya Grahan 2021 Date) को लगेगा, जो आंशिक या उपच्छाया ग्रहण होगा। आओ जानते हैं कि कहां कहां दिखाई देगा और किस समय धिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण।

Solar Eclipse 2021 : हिन्दू पंचांग के अनुसार, वर्ष का यह दूसरा सूर्य ग्रहण विक्रम संवत 2078 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को लगेगा। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर शनिवार(Surya Grahan 2021 Date) को लगेगा, जो आंशिक या उपच्छाया ग्रहण होगा। आओ जानते हैं कि कहां कहां दिखाई देगा और किस समय धिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण।





1. कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण ( where will the solar eclipse be visible ) : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में दिखाई पड़ेगा।





2. किस समय दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2021 Timing) : सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर की सुबह 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा, जो दोपहर 03 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगा। यह ग्रहण लगभग चार घंटे लंबा होगा।

3. सूतक काल नहीं होगा मान्य ( Sutak kaal ) : यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण यहां सूतक काल (sutak kaal) मान्य नहीं होगा। वैसे भी यह ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है। सूर्य ग्रहण के प्रारंभ होने से 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है।





4. क्या होता है आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse) : इसे खंडग्रास ग्रहण भी कहते हैं। आंशिक ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं होते और चंद्रमा सूर्य के एक हिस्से को ही ढंक पाता है। यह स्थिति खण्ड-ग्रहण कहलाती है खंडग्रास का अर्थ अर्थात वह अवस्था जब ग्रहण सूर्य या चंद्रमा के कुछ अंश पर ही लगता है। अर्थात चंद्रमा सूर्य के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढंकता है।

5. इन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव ( Solar eclipse effects on zodiac signs 2021 ) :

माना जा रहा है कि इस सूर्य ग्रहण का वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों पर प्रभाव पड़ेगा।