How to do Shiva Puja: कई लोग शिवजी पर बिल्वपत्र, जल, चंदन, आंकड़े का फूला आदि एक साथ अर्पित करके जल अर्पित भी कर देते हैं। आखिर शिवजी पर पहले जल चढ़ाएं या बिल्वपत्र यानी बेलपत्र। शिवलिंग पूजा का क्रम क्या है। उल्लेखनीय है कि पूजा और अभिषेक में थोड़ा बहुत अंतर होता है। यहां पर पूजा का क्रम जानिए।