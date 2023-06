श्रावण मास कब से हो रहा है प्रारंभ, कितने सोमवार रहेंगे इस माह में?

How many shravan somvar in 2023 : आषाढ़ माह से वर्षा ऋ‍तु प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद श्रावण माह आता है जिसमें भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो पूरे माह की व्रत रखते हैं परंतु इस माह में सोमवार के दिन व्रत रखने का खास महत्व होता है। आओ जानते हैं कि श्रावण मास कब से हो रहा है प्रारंभ, कितने सोमवार रहेंगे इस माह में?

श्रावण मास कब से हो रहा है प्रारंभ | When is the month of Shravan starting?

आषाढ़ माह के बाद सावन माह प्रारंभ होगा। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन आषाढ़ माह समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 3 जुलाई को आषाढ़ी पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा। यानी 4 जुलाई से सावन मास प्रारंभ होगा। इस बार सावन का माह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि इस बार अधिकमास के माह में इसमें जुड़ गए हैं।

कितने सोमवार रहेंगे श्रावण माह में | How many Mondays will be there in the month of Shravan?

3 जुलाई को आषाड़ी पूर्णिमा के दिन सोमवार रहेगा।

सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को रहेगा। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को रहेगा। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को रहेगा। सावन का पांचवां सोमवार 7 अगस्त को रहेगा। सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त हो रहेगा। सावन का सातवां सोमवार 21 जुलाई को रहेगा। सावन का आठवां सोमवार 28 जुलाई को रहेगा।

नोट : अधिकमास होने के कारण इस बार 8 सोमवार है।