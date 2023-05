उतार-चढ़ावभरे रुख के बीच शेयर बाजार रहा शुरुआती कारोबार में मामूली नुकसान में

What is the PMSBY 12 RS policy: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं।