Share bazaar News: TCS और Sun Pharma में लिवाली से सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज

OnePlus Watch 2 Launched in India : One Plus Watch 2 : वनप्लस (Oneplus) ने बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (Mobile World Congress) 2024 में अपनी सेटेंड जेनरेशन की घड़ी One Plus Watch 2 को लॉन्च किया है। वॉच में लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर डिजाइन, बेहतर फीचर्स और Google के नवीनतम वेयर ओएस 4 पर चलना शामिल है।