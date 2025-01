Stock Market Crash का असर, निवेशकों के 7.55 लाख करोड़ स्वाहा, क्यों डरा हुआ है शेयर बाजार

What is the cheapest price of electric Activa : होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने अपने ई स्कूटरों नई एक्टिवा ई (Honda ACTIVA e) और क्यूसी1 (QC1) की कीमतों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि नई एक्टिवा ई की बेंगलुरू में एक्स शोरूम कीम 1.17 लाख रुपए और क्यूसी1 की कीमत 90 हजार रुपए है।