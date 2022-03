जेलेंस्की ने जीता ब्रिटेन के सांसदों का दिल, मिला स्टैंडिग ओवेशन

यूक्रेन के 44 वर्षीय नेता जेलेंस्की ने वीडियोलिंक के माध्यम से निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया।



जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को संबोधित करते हुए कहा‍ कि हम पश्चिमी देशों की सहायता के लिए आपकी मदद चाहते हैं। हम इस मदद के लिए आभारी हैं और बोरिस, मैं आपका आभारी हूं।

I was pleased to grant a request to allow President Zelenskyy to give a statement to the House virtually. Here you can watch the President's historic address to Members and Lords in the Chamber. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uifMIun5Vd

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि कृपया इस देश (रूस) के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाएं और कृपया इस देश को एक आतंकवादी देश घोषित करें। कृपया सुनिश्चित करें कि हमारे यूक्रेन का आसमान सुरक्षित रहे।

Never before in centuries of parliamentary history has the House of Commons listened to an address like that given by President @ZelenskyyUa today.



We will employ every method we can for however long it takes to ensure Putin’s invasion fails and Ukraine is free once more.