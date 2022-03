भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों से कहा, मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ तुरंत करें संपर्क

नई दिल्ली, रूस यूक्रेन के बीच चल रही बमबारी के बीच भारत 'ऑपरेशन गंगा' की मदद से लगातार भारतीयों को यूक्रेन से निकाल का मिशन चला रहा है। अब तक 13000 से ज्यादा भारतीयों की यूक्रेन के आसपास की देशों से वापसी कराई जा चुकी है।

अब भारतीय दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों को मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ तुरंत संपर्क करने को कहा है। यूक्रेन (Ukraine) में स्थित भारतीय दूतावास ने आज वहां फंसे गए सभी भारतीय नागरिकों से मोबाइल नंबर और स्थान का विवरण के साथ तुरंत संपर्क करने को कहा है।



दूतावास ने इसके लिए गूगल फॉर्म भी जारी किया है। दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने एक Google फॉर्म पोस्ट किया है, जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर और वर्तमान स्थान जैसे बुनियादी विवरण मांगे गए हैं।

हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने भी आज एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि ऑपरेशन गंगा की आज आखिरी सीरिज की उड़ान है, इसलिए वहां फंसे रह गए लोग आज स्थानीय समायनुसार सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच बुडापेस्ट, हंगारिया सिटी या राकोज़ी यूटी 90 पहुंचें।

All Indian nationals who still remain in Ukraine are requested to fill up the details contained in the attached Google Form on an URGENT BASIS .



