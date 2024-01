अयोध्या में कहां पर रुक सकते हैं, जानें होटल, लॉज और धर्मशाला की जानकारी

Where to stay in Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। अब लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने लगे हैं। यदि आप अयोध्या जा रहे हैं तो ट्रेन का आने जाने का टिकट भी पहले से ही बुक करा लें। इसी के साथ ही वहां जाने से पहले ही होटल, लॉज या धर्मशाला बुक करवा लें अन्यथा आपको परेशानी उठाना पड़ सकती है।

अयोध्या में फिलहाल रुकने की व्यवस्था कम ही है लेकिन वहां पर ठहरने-रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। नए होटल और लॉज खुल रहे हैं। सरकार भी अपने ठहने के स्थान बनाने में लगी हुई है। हालांकि वहां पर कई धर्मशालाएं मौजूद है।

धर्मशलाएं:-

1. जैन धर्मशाला, रायगंज, अयोध्या

2. राम वैदेही मंदिर धर्मशाला, अयोध्या

3. गुजरात भवन धर्मशाला, निकट दंत धवन कुंड, अयोध्या

4. बिड़ला धर्मशाला, निकट पुराना बस स्टेशन, अयोध्या

5. जानकी महल ट्रस्ट धर्मशाला, नया घाट, अयोध्या

6. पंडित बंशीधर धर्मशाला, नया घाट, अयोध्या

7. रामचरितमानस ट्रस्ट धर्मशाला, अयोध्या

8. दामोदर धर्मशाला, सुभाष नगर, फैज़ाबाद

9. श्याम सुंदर धर्मशाला, रीड गंज, फैज़ाबाद

10. श्री गहोई धर्मशाला मंदिर, अयोध्या

11. श्री बालाजी धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के पास, अयोध्या

12. श्री राम मंदिर ट्रस्ट धर्मशाला

13. श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला

14. श्री शिव मंदिर धर्मशाला

सरकारी गेस्ट हाऊस:-

1. राही टूरिस्ट बंगला (उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम) निकट रेलवे स्टेशन, अयोध्या

2. राही यात्री निवास (उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम), सरयू तट, निकट रामकथा पार्क, जनपद अयोध्या

उत्तर प्रदेश पर्यटक कार्यालय

टूरिस्ट बंगला परिसर, निकट रेलवे स्टेशन

अयोध्या, उ.प्र. +91-5278-232435

क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय,

मकान नंबर. 1-3/152/4, पुष्पराज गेस्ट हाउस के पीछे,

सिविल लाइंस, फैज़ाबाद, यूपी (:+91-5278-223214)

होटल:-

1. राम अनुग्रह विश्राम सदन, छोटी छावनी मार्ग, अयोध्या

2. राम होटल, निकट दंत धवन कुंड, अयोध्या

3. रामप्रस्थ होटल, निकट रामकथा संग्रहालय, अयोध्या

4. रमीला कुटीर

5. रामायणम होटल

6. राम धाम गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन रोड, अयोध्या

7. कनक भवन धर्मशाला

8. पंचशील होटल

9. शान-ए-अवध होटल

10. कृष्णा होटल



12. साकेत होटल 11. तारा जी रिसार्ट आदि।

13. अवंतिका होटल 14. तिरुपति होटल 15. आभा होटल 16. महाराष्ट्र धर्मशाला 17. राम श्याम होटल

नोट : उपरोक्त धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल के अधिकृत मोबाइल नंबर आपको इनकी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे।