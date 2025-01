मौनी अमावस्या पर पितरों को शांत करने के लिए करें ये अचूक उपाय

History of Kumbh and Conflict War and Earthquake: प्रत्येक तीन वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। इस तरह नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में तीन तीन वर्षों के चक्र के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्ष बाद आने वाले प्रयाग के पूर्ण कुंभ का संबंध संघर्ष, भूकंप और युद्ध से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। कहते हैं कि सूर्य पर प्रत्यके 11 वर्षों में भयानक विस्फोट होते हैं जिसके कारण धरती पर भी आग से संबंधित घटनाएं बढ़ जाती है। जब भी कुंभ आने वाला रहता है, कुंभ चल रहा होता है या कुंभ के समापन के बाद देश और दुनिया में बड़ी उथल पुथल देखी जा सकती है। यहां कुछ कुंभ के बारे में प्रस्तुत है जानकारी।