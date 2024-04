Hinglaj Jayanti 2024: माता हिंगलाज की जयंती, जानें 10 पौराणिक बातें

When is Ashtami and Navami of Chaitra Navratri 2024: हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र‍ि का पर्व प्रारंभ होता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 09 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, जो 17 अप्रैल बुधवार तक रहेगा। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन का खास महत्व होता है। आओ जानते हैं कि दोनों तिथियां किस दिनांक को रहेगी।