Mumbai : सस्ता सोना खरीदने के लालच में फंसी महिला, गंवाए 28 लाख रुपए

Storm and rain in some districts of Uttar Pradesh : उत्‍तर प्रदेश के शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में गुरुवार को आंधी और वर्षा का असर देखने को मिला। शाहजहांपुर में आंधी की चपेट में आने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने ‘रेड अलर्ट’ जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि खीरी और पड़ोसी हरदोई और शाहजहांपुर जिलों में अगले 3 घंटे में ओलावृष्टि की संभावना है।