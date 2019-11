भाजपा नेता की सलाह- देशी गाय हमारी माता है, विदेशी 'जानवर'

घोष ने गोपाष्टमी के कार्यक्रम में कहा कि विदेशी गाय हमारी माता नहीं हो सकती, वह आंटी है। देशी गाय के दूध में सोना होता है, इसीलिए उसका रंग सुनहरा होता है। उन्होंने इस मौके पर सलाह दी कि यदि हम देशी गाय का दूध पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे।



Foreign cows are 'aunties', Indian cows have gold in their milk: BJP's Dilip Ghosh



