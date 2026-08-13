उत्तराखंड में बन रही देश की 5वीं साइंस सिटी, विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र में बदलेगी राज्य की तस्वीर

उत्तराखंड में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड को विज्ञान, नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में नई वैश्विक पहचान मिलेगी।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार विज्ञान, नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है।

यह साइंस सिटी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विज्ञान एवं तकनीक की नई संभावनाओं से परिचित होने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। यहां छात्रों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सीखने और अपनी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलेगा।

हमारी सरकार विज्ञान, नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है।



यह साइंस सिटी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विज्ञान एवं तकनीक की नई संभावनाओं से परिचित होने का एक महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/6CzTTTKvb1 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड की पहली 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति' लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि 'जॉब क्रिएटर' बनाना है।