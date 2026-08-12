  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. himachal-pradesh-petrol-diesel-widow-orphan-cess-60-paise
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Wednesday, 12 August 2026 (11:05 IST)

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा: सरकार ने लगाया 60 पैसे प्रति लीटर विधवा-अनाथ सेस, जानें नई कीमत

petrol diesel price hike in himachal pradesh
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (11:10 IST)
google-news
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर विधवा अनाथ सेस लगा दिया है। 60 पैसे प्रति लीटर का सेस राज्य में पेट्रोल डीजल की बिक्री के समय वसूला जाएगा। नया सेस 11 अगस्त की आधी रात से लागू हो गया है। ALSO READ: Top News : साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जुकरबर्ग की AI चेतावनी, पान मसाला की पैकेजिंग पर बड़ा फैसला
 
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण एवं सहायता से जुड़े कार्यों के लिए पेट्रोल और डीजल पर पर सेस लगाया है। इस फैसले के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह हाई-स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है।
 

हिमाचल में पहली बार लगा यह उपकर

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह सेस हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (VAT) अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के तहत लगाया जाएगा। पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर यह उपकर वसूला जाएगा। ALSO READ: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर 2017 के बाद क्या बदला?
 

बजट सत्र में पारित हुआ था विधेयक

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा बजट सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद लागू किया गया है। इसने राज्य सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का विधवा और अनाथ उपकर लगाने का अधिकार दिया है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
LIVE: संसद में नहीं थमा घमासान, आज फिर पक्ष-विपक्ष का प्रदर्शन

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब

Kanpur : SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायबउत्तर प्रदेश के कानपुर में बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब होने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसने वर्षों पहले बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखे थे, लेकिन जब लंबे समय बाद वह लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा

Gen Z के बाद Gen Alpha का आंदोलन, Hamirpur में सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरादेश में Gen Z के बाद अब Gen Alpha का प्रदर्शन सामने आया है। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले से यह खबर सामने आई है। यहां बच्चों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। बच्चों का यह विरोध दिखाता है कि देश अब रुकने वाला नहीं है और नई पीढ़ी अपने अधिकारों व बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रही है।

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बात

अचानक लापता हुआ इंदौर का इंजीनियर, लैपटॉप में मौत से जुड़े AI वीडियो, गायब होने से पहले हुई थी मंगेतर से बातइंदौर में एक खौफनाक घटना सामने आई है। एक इंजीनियर अचानक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से पहले उसने अपनी मंगेतर से बात की थी। हैरान करने वाली बात है कि उसके लैपटॉप से मौत से जुडे कुछ एआई वीडियो मिले हैं।

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताता

क्या बिना संसद में परिसीमन बिल पास हुए बदल जाएंगी लोकसभा की सीटें? जानिए संविधान का वो नियम जो कोई नहीं बताताDelimitation Lok Sabha Seats: भारत की भावी राजनीति और संसदीय व्यवस्था को लेकर इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा में है—क्या लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा करने के लिए संसद से नया संवैधानिक संशोधन पारित कराना अनिवार्य है?

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुख

इंदौर की TCS अधिकारी से रेप और ब्लैकमेलिंग, महेंद्र था और बाद में निकला शाहरुखइंदौर से सटे देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी ने IT कंपनी TCS में काम करने वाली एक अधिकारी को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित युवती ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ठग लेने का गंभीर आरोप लगाए हैं।

सावन में उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव के दर्शन क्यों हैं खास? जानें समुद्र मंथन और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक मान्यता

सावन में उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव के दर्शन क्यों हैं खास? जानें समुद्र मंथन और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक मान्यताउत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश के निकट स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर सावन में शिवभक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष का पान करने के बाद भगवान शिव ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी।

मध्यप्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगा बैन, उत्पादन और बिक्री पर रोक, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश

मध्यप्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगा बैन, उत्पादन और बिक्री पर रोक, CM डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देशमध्यप्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दे दिए है। मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मध्यप्रदेश से सटे गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ में एनालॉग पनीर पर बना लगाए जाने के बाद प्रदेश में एनालॉग पनीर को बड़े पैमाने पर खपाए जाने की खबरों के बात सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। आने वाले समय में त्यौहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है।

Tata Sons में बड़ा बदलाव: चंद्रशेखरन का चेयरमैन पद से इस्तीफा, टाटा ट्रस्ट्स से मतभेद के बीच आया फैसला

Tata Sons में बड़ा बदलाव: चंद्रशेखरन का चेयरमैन पद से इस्तीफा, टाटा ट्रस्ट्स से मतभेद के बीच आया फैसलाटाटा संस में मचे घमासान के बीच ट्रस्ट के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पद से इस्तीफा दे दिया। वे फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। चंद्रशेखरन का यह फैसला 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की एजीएम से ठीक पहले आया है।

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा: सरकार ने लगाया 60 पैसे प्रति लीटर विधवा-अनाथ सेस, जानें नई कीमत

हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा: सरकार ने लगाया 60 पैसे प्रति लीटर विधवा-अनाथ सेस, जानें नई कीमतहिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर विधवा अनाथ सेस लगा दिया है। 60 पैसे प्रति लीटर का सेस राज्य में पेट्रोल डीजल की बिक्री के समय वसूला जाएगा। नया सेस 11 अगस्त की आधी रात से लागू हो गया है।

LIVE: संसद में नहीं थमा घमासान, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

LIVE: संसद में नहीं थमा घमासान, लोकसभा 2 बजे तक स्थगितLatest News Today Live Updates in Hindi : छात्रों पर लाठीचार्ज और चढ़ावा चोरी मामले में संसद परिसर में बुधवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आए। पल पल की जानकारी...

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।