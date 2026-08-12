हिमाचल में पेट्रोल-डीजल महंगा: सरकार ने लगाया 60 पैसे प्रति लीटर विधवा-अनाथ सेस, जानें नई कीमत

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण एवं सहायता से जुड़े कार्यों के लिए पेट्रोल और डीजल पर पर सेस लगाया है। इस फैसले के बाद राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह हाई-स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है।

हिमाचल में पहली बार लगा यह उपकर

बजट सत्र में पारित हुआ था विधेयक

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा बजट सत्र के दौरान पारित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के बाद लागू किया गया है। इसने राज्य सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का विधवा और अनाथ उपकर लगाने का अधिकार दिया है।