MP के बैतूल में वायुसेना के 2 कर्मचारियों की झरने में डूबने से मौत

New deadline for exchange of Rs 2000 notes announced : 2000 के नोट बदलने की तारीख को केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मई में 2,000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी।