सिक्किम में भीड़ में घुसा तेज रफ्तार टैंकर, 3 लोगों की मौत, 16 घायल

Three people died after tanker rammed into crowd in Sikkim : गंगटोक के रानीपूल में एक तेज रफ्तार दूध का टैंकर चालक के नियंत्रण खो देने की वजह से भीड़ में घुस गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। टैंकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी घायल लोगों को सेंट्रल रेफरल अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यहां से करीब 11 किलोमीटर दूर मेला मैदान रानीपूल में शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे तंबोला खेलने के लिए लोग एकत्रित हुए थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे दूध के टैंकर ने उन्हें कुचल दिया।

पुलिस ने बताया कि टैंकर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी घायल लोगों को सेंट्रल रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में से पांच की हालत गंभीर है।

5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि वह रानीपूल में हुई दुर्घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को पांच लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, हम इस कठिन समय के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी संवेदनाएं घायलों और उनके परिवारों के साथ हैं और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour