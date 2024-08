यूपी में शोहदों की अब खैर नहीं, योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा

There was a stir when the alarm sounded at Lucknow Airport : चौधरी चरण सिंह (अमौसी) हवाईअड्डे पर कैंसर रोगियों के लिए दवाइयों से भरी एक खेप से रेडियोधर्मी पदार्थ का अलार्म सक्रिय होकर बज गया, जिससे शनिवार को हड़कंप मच गया। अलार्म बजने के कारण का पता लगाने के लिए बुलाए गए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने खेप को सुरक्षित घोषित कर दिया है।