उत्तराखंड में SIR महाअभियान शुरू, मतदाता रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर मिलेगा नोटिस

SIR campaign launched in Uttarakhand : उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) महाअभियान सोमवार से शुरू हो गया है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फार्म बांट रहे हैं। मतदाता बीएलओ से संपर्क करने के लिए बुक ए कॉल का लाभ भी ले सकते हैं। इसके तहत पहले दिन 2.55 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए। राज्य में एक 1 जुलाई 2026 की पात्रता तिथि के साथ एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है।





मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम ने सभी मतदाताओं से एक महीने तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से गणना प्रपत्र के साथ पासपोर्ट आकार की हालिया तस्वीर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। 8 जून से 7 जुलाई तक होने वाली इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।







ALSO READ: उत्तराखंड CM धामी ने 483 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले- मेहनत से मिल रही नौकरी इसके अतिरिक्‍त राज्य स्तर पर 1800 3300 1950 पर भी कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बीएलओ के क्षेत्र भ्रमण के दौरान कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में बीएलओ 3 बार घर पर विजिट करेंगे और बीएलओ घर पर स्टीकर लगाकर अपने अगले विजिट की डेट और मोबाइल नंबर लिखेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के मतदाताओं से अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो गणना फार्म के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराने की अपील की है। 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा इसके साथ ही 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है।

Edited By : Chetan Gour