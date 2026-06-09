मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. patna-court-stays-khan-sir-arrest-coaching-firing-case-bihar
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: पटना , मंगलवार, 9 जून 2026 (09:42 IST)

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

khan sir
बिहार के फैजल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा।
 
पटना जिला जज ने शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पटना सिविल कोर्ट में ज्ञान बिंदु के वकील ने इरादतन गोली चलाने की बात कहते हुए खान सर की जमानत का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान खान सर कोर्ट में उपस्थित नहीं थे।
 
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कहा था कि खान सर निर्दोष हैं और वे सरेंडर नहीं करेंगे। कानूनी प्रावधानों के अनुसार सोमवार तक उनके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
 
पुलिस ने खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में आर्म्‍स एक्‍ट और झूठी सूचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। खान सर के दोनों गार्ड को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्‍तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद जानकारी छिपाई गई। साथ ही बुलेट के पैलेट को भी छिपाने की कोशिश की गई।
 

क्या है मामला?

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद खान सर ने कई राउंड गोली चलाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें और यह समझें कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। जब हजारों की संख्या में नतीजे आते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं।
 
घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्रों ने संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु क्लासेस के रोशन आनंद सर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन आनंद के समर्थन में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे।
 
ज्ञान बिंदु क्लासेस ने अगले दिन एक वीडियो जारी किया जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ही गोली चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया। इसके बाद खान सर ने दावा किया था कि गार्ड ने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी। 
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
राजकोट एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: एअर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी, 124 यात्रियों की अटकी सांसें!

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!बिना इंजन फैक्ट्री में खड़े हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान, 45,696 करोड़ में अमेरिकी कंपनी GE से हुई थी बड़ी डील

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहें

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहेंविपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) की बड़ीळ बैठक सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में कुल 25 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। साथ ही यह तय किया गया कि अब गठबंधन की बैठकें अधिक नियमित रूप से होंगी और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भी

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भीबेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता Ultraviolette Automotive ने पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी के नए 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम के तहत पेट्रोल बाइक चलाने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर उनके पिछले दो वर्षों में तय की गई दूरी के आधार पर कैशबैक दिया जाएगा।

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवाल

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवालShekhar Suman arrogant king video: एक कहानी, एक ‘अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस… और फिर वीडियो के आखिर में लिया गया एक ऐसा नाम, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शुरू हो गया “ईडी रेड” वाला मज़ाक। अभिनेता शेखर सुमन का यह व्यंग्यात्मक वीडियो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

और भी वीडियो देखें

राजकोट एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: एअर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी, 124 यात्रियों की अटकी सांसें!

राजकोट एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: एअर इंडिया के विमान से टकराया पक्षी, 124 यात्रियों की अटकी सांसें!राजकोट के हिरासर एयरपोर्ट से एक बड़ी घटना सामने आई है। राजकोट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट से टेक-ऑफ के दौरान एक पक्षी टकरा गया। इस घटना के तुरंत बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई और एहतियाती कदम उठाते हुए विमान को तुरंत राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित वापस लैंड करा लिया। पायलट के इस त्वरित फैसले की वजह से एक बड़ा संभावित हादसा टल गया।

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोकबिहार के फैजल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा।

LIVE: खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक

LIVE: खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोकLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार के फैसल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पल पल की जानकारी...

ट्रंप को बड़ा झटका: कोर्ट ने H-1B वीजा पर लगी 1 लाख डॉलर की फीस को किया रद्द, भारतीयों को मिली बड़ी राहत!

ट्रंप को बड़ा झटका: कोर्ट ने H-1B वीजा पर लगी 1 लाख डॉलर की फीस को किया रद्द, भारतीयों को मिली बड़ी राहत!अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एच-1बी वीजा नीति को लेकर बड़ा झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने नए H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के अतिरिक्त शुल्क को गैरकानूनी करार दिया है। यह शुल्क अमेरिकी कानून के अनुरूप नहीं है और इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला : उज्ज्वला योजना के तहत अब साल में मिलेंगे सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर

केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला : उज्ज्वला योजना के तहत अब साल में मिलेंगे सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडरPM Ujjwala Yojana Update: केंद्र सरकार ने प्रमुख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या घटाकर चार कर दी है। यह निर्णय औसत घरेलू खपत के स्तर को देखते हुए लिया गया है। सब्सिडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com