  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Japan, Typhoon Dolphin headed towards China with speeds of 162 kmph
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 8 August 2026 (20:48 IST)

जापान के बाद 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, चीन में अलर्ट, बंदरगाह, स्कूल बंद, उड़ानें रद्द

Typhoon Dolphin
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (20:48 IST)
google-news
जापान के बाद अब टाइफून डॉल्फिन तकरीबन 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद नागरिकों में दहशत है। इसके चलते चीन में अलर्ट जारी किया गया है। वहां के बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। स्‍कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं, जबकि उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि कई लोग इस तूफान से हताहत हुए हैं।

वहीं, टाइफून डॉल्फिन ने जापान के ओकिनावा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। हजारों इमारतों की बिजली गुल हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। अब यह तूफान चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है।

बता दें कि जापान के बाद 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, बंदरगाह और उड़ानें बंदटाइफून डॉल्फिन चीन की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वी एशिया में रिकॉर्ड गर्मी के बीच टाइफून डॉल्फिन ने जापान के दक्षिणी हिस्से में भारी असर डाला है। ओकिनावा और कागोशिमा प्रांत के अमामी द्वीप सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कई लोग घायल हुए हैं जबकि हजारों इमारतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है।

तेज हवाओं से घायल कई लोग : स्थानीय प्रशासन के अनुसार ओकिनावा में कई लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश बुजुर्ग शामिल हैं जो तेज हवाओं के कारण गिर पड़े। हालांकि किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई गई है। तूफान के चलते बड़ी संख्या में घरों और व्यावसायिक भवनों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण जापान में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। ओकिनावा आने-जाने वाली सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

तेजी से ताकतवर बना डॉल्फिन : टाइफून डॉल्फिन की शुरुआत 26 जुलाई को एक उष्णकटिबंधीय दबाव क्षेत्र के रूप में हुई थी। कुछ ही दिनों में यह ट्रॉपिकल स्टॉर्म, फिर सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म और बाद में शक्तिशाली टाइफून में बदल गया। शनिवार को यह ओकिनावा के कुमे द्वीप से करीब 160 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इसकी अधिकतम सतत हवा की रफ्तार 162 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई जबकि झोंकों की गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई।

चीन में अलर्ट, बंदरगाह और स्कूल बंद : तूफान के चीन की ओर बढ़ने के साथ ही वहां प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चीन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली लागू कर दी है। झेजियांग प्रांत ने तटीय क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी करते हुए बंदरगाह संचालन रोक दिया है। निंगबो शहर में स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और जल संबंधी सभी गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। निंगबो लिशे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रविवार की सभी उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की है।

तटीय इलाकों में खतरा बढ़ा : शंघाई के यांगशान बंदरगाह से जहाजों को हटा दिया गया है। यांग्त्जे नदी डेल्टा क्षेत्र में कुछ रेल सेवाएं भी स्थगित की जा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 12 अगस्त तक पूर्वी चीन में तेज बारिश और तूफानी हवाएं जारी रह सकती हैं। कुछ इलाकों में 600 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

तूफान के प्रभाव से ताइवान में भी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तरी ताइवान में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, हालांकि अभी तक बड़े पैमाने पर निकासी के आदेश नहीं दिए गए हैं। चीन के मौसम विभाग के अनुसार टाइफून डॉल्फिन रविवार देर रात से सोमवार सुबह के बीच चीन के पूर्वी तट से टकरा सकता है। इसके झेजियांग प्रांत के झोउशान शहर और फुजियान प्रांत के फुडिंग शहर के बीच लैंडफॉल करने की सबसे अधिक संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
70 साल तक बेबस रही शहीद ठाकुर रोशन सिंह की धरती, फिर CM योगी ने मिटा दिया तीन पीढ़ियों का दर्द

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का

अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत! 2050 तक हर 5 में 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र काभारत में वर्ष 2050 तक औसतन हर 5 में से एक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। साथ ही लगभग 10 में से 7 बुजुर्ग ग्रामीण भारत में रहेंगे। ‘ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया’ (टीआरआई) की रिचर्स के अनुसार भारत विकसित देशों के विपरीत समृद्ध बनने से पहले ही वृद्ध होती आबादी वाले देश की श्रेणी में पहुंच रहा है।

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?

राहुल गांधी ने कुत्तों पर जो कहा... क्या हम उस पर बात कर सकते हैं?एक कुत्ते के लिए बस एक ही सच होता है - "यह मेरा इंसान है।" शायद इसलिए आज भी कुत्ते इंसानों को, इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब हम भू-राजनीति से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन से लेकर क्रिकेट तक हर विषय पर बहस कर सकते हैं, तो उस जीव पर भी एक गंभीर चर्चा बनती है जिसने किसी भी सभ्यता से पहले इंसान का साथ चुना था। दुर्भाग्य यह है कि आज कुत्तों के बारे में हमारी राय पशु-चिकित्सकों, व्यवहार वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों से कम... और व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बनती है।

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीका

IRCTC की नई वेबसाइट हुई लाइव, टिकट बुकिंग से पहले करना होगा ये जरूरी काम, जानें पूरा तरीकाभारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। IRCTC ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। करीब 24 साल पुराने इंटरफेस के बाद वेबसाइट को नए डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदे

भारत में बढ़ रहा EV का क्रेज, खरीदने से पहले जानें इलेक्ट्रिक वाहनों के 4 प्रकार और इनके फायदेभारत में तेजी से बढ़ रहा EV का चलन, 2030 तक 30% नई गाड़ियों का लक्ष्य, जानें इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और क्या है 200 अरब रुपए का मौका

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

सिर्फ कीमत नहीं, कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?नई कार खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। पहले जहां ज़्यादातर लोग बजट और कार की कीमत को ही सबसे अहम मानते थे, वहीं आज खरीदार कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं कि कार खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

प्रयागराज में राहुल गांधी की गूंज, छात्रों के बीच खोला रोजगार के '5 बंद दरवाजों' का सच

प्रयागराज में राहुल गांधी की गूंज, छात्रों के बीच खोला रोजगार के '5 बंद दरवाजों' का सचRahul Gandhi in Prayagraj: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं और छात्रों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश और जलभराव के बीच उमड़े युवाओं के हुजूम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में युवाओं के रोजगार के सभी 5 प्रमुख रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

जापान के बाद 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, चीन में अलर्ट, बंदरगाह, स्कूल बंद, उड़ानें रद्द

जापान के बाद 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ा टाइफून डॉल्फिन, चीन में अलर्ट, बंदरगाह, स्कूल बंद, उड़ानें रद्दजापान के बाद अब टाइफून डॉल्फिन तकरीबन 162 KMPH की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद नागरिकों में दहशत है। इसके चलते चीन में अलर्ट जारी किया गया है। वहां के बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। स्‍कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं, जबकि उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि कई लोग इस तूफान से हताहत हुए हैं।

70 साल तक बेबस रही शहीद ठाकुर रोशन सिंह की धरती, फिर CM योगी ने मिटा दिया तीन पीढ़ियों का दर्द

70 साल तक बेबस रही शहीद ठाकुर रोशन सिंह की धरती, फिर CM योगी ने मिटा दिया तीन पीढ़ियों का दर्दbridge over the Khannaut River in UP: देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले अमर शहीद क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की जन्मभूमि आजाद भारत में भी दशकों तक विकास की मुख्यधारा से कटे रहने का दर्द सहती रही। जिस गांव की मिट्टी ने देश को ऐसा वीर सपूत दिया, उसी गांव की तीन पीढ़ियां हर साल बारिश के मौसम में दुनिया से कट जाने की मजबूरी झेलती रहीं।

भोलेनाथ के भक्तों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पुष्पवर्षा

भोलेनाथ के भक्तों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पुष्पवर्षाCM Yogi showering flower petals: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की दशमी तिथि में भोलेबाबा के भक्तों पर श्रद्धा के पुष्प बरसाए। गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले मेरठ के सांसद अरुण गोविल समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने आस्था को सम्मान देते हुए शिवभक्त कांवड़ यात्रियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं।

ऋषभ पंत ने आधी रात को सोशल मीडिया पर मांगी हेल्‍प, सीएम पुष्‍कर धामी ने बढ़ाया मदद का हाथ

ऋषभ पंत ने आधी रात को सोशल मीडिया पर मांगी हेल्‍प, सीएम पुष्‍कर धामी ने बढ़ाया मदद का हाथभारतीय विकेट कीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत चाहते हैं कि वे दिल्‍ली छोडकर उत्तराखंड में बस जाएं। उनका कहना है कि उनका बचपन उत्तराखंड में बीत है, उससे उनकी यादें जुडी हैं। इसलिए घर लौटना चाहता हूं, लेकिन मनचाही जमीन नहीं मिल रही है। कुछ इस इच्‍छा के साथ ऋषभ पंत ने आधी रात को पोस्‍ट लिखी।

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Redmi का बड़ा धमाका, लांच किया सस्ता स्मार्टफोन, 8,000mAh बैटरी और 50MP कैमराXiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को TrueColour AMOLED डिस्प्ले, 8,000mAh की बड़ी बैटरी और Qualcomm Snapdragon चिपसेट के साथ पेश किया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा Redmi Note 17 में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन, IP65 रेटिंग और मजबूत चेसिस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेट

क्या सच में 'अलविदा' कह रहा है OnePlus? आपके फोन के अपडेट्स और वारंटी पर आया बड़ा अपडेटOnePlus Mobile Shutdown Truth: यदि आप भी सोशल मीडिया पर यह देखकर घबरा रहे हैं कि "OnePlus मोबाइल बंद हो रहा है", तो थोड़ा ठहरिए! टेक वर्ल्ड में किसी समय 'फ्लैगशिप किलर' के नाम से मशहूर इस ब्रांड को लेकर इंटरनेट पर लगातार कयासबाजी का दौर जारी है।

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंट

iPhone 16 पर बड़ी डील, 67,900 रुपए वाला फोन 40,612 रुपए में खरीदने का मौका, ऐसे मिलेगा डिस्काउंटApple के iPhone 16 पर Flipkart शानदार ऑफर लेकर आया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत सीधे डिस्काउंट के बाद 67,900 रुपए हो गई है। वहीं, अगर ग्राहक एक्सचेंज ऑफर और चुनिंदा बैंक कार्ड के डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को प्रभावी तौर पर सिर्फ 40,612 रुप में खरीदा जा सकता है।