पुलिस थाने के नाम से आपने अक्‍सर लोगों को घबराते और इन मामलों से दूर रहने के बारे में ही सुना होगा। लेकिन, इसके विपरीत एक शख्‍स ने तमिलनाडु के एक पुलिस थाने में कुछ समय बिताने के बाद गूगल रिव्‍यू में उस थाने की जमकर तारीफ कर दी और देखते ही देखते यह पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे थाने की रेटिंग और बढ़ गई।खबरों के अनुसार, बुधवार रात को चेन्‍नई के लोगेश्‍वरन एस. नामक शख्‍स को बिना कागजात के बाइक चलाने के आरोप में चेन्‍नई-तिरुवल्‍लुर हाई रोड पर स्‍थ‍ित पुलिस थाने में बंद किया और बाद में उन्‍हें बिना किसी रिश्वतखोरी के कुछ जानकारी और फिंगर प्रिंट लेने के पश्‍चात रिहा कर दिया।बाद में लोगेश्‍वरन गूगल पर इस थाने के रिव्‍यूज से अचानक चर्चा में आ गए और ये पोस्‍ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतना ही नहीं उन्‍होंने रिव्‍यू में थाने की 4 स्टार रेटिंग भी कर दी, जिसके बाद रेटिंग देने में अन्‍य यूजर्स की भी झड़ी लग गई।लोगेश्‍वरन ने थाने की तारीफ करते हुए रिव्‍यू में लिखा कि स्टेशन साफ-सुथरा है और मुख्य सड़क पर है। यहां के कर्मचारी बहुत दयालु हैं और उन्होंने किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं किया। हालांकि सबसे अच्‍छी बात यह रही कि उन्‍होंने बिना किसी रिश्वतखोरी के मेरी जानकारी और फिंगर प्रिंट लेने के बाद मुझे रिहा कर दिया।एक यूजर ने लिखा, हां, यार। ये बंदा थाने में बंद हुआ, निकला। और थाने की कर दी। दिए चार स्टार। और बहुत दिल पिघला देने वाली बात कर दी। कह दिया, Must visiting place in your life मतलब, एक बार तो ज़रूर आएं।बस देखते ही देखते लोगेश्वरन की पोस्ट वायरल हो गई। पोस्ट के आने तक थाने की रेटिंग थी 3.7 स्टार। मामला वायरल होते-होते रेटिंग हो गई 4.5 स्टार। अन्‍य यूजर हर्ष होसुर नगेन्द्र ने 4 स्टार रेटिंग देते हुए लिखा, चेकइन टाइम पर हुआ। बहुत अच्छा स्टाफ और अच्छा माहौल। रेटिंग में एक स्टार काट रहा हूं, क्योंकि वाईफाई काम नहीं कर रहा था। चेकआउट नहीं हो रहा है Highly Recommended।